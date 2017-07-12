Hedefimiz 10 milyon turist

Edirne’nin tarihsel anlamda dünyadaki sayılı kentlerden biri olduğunu söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Kent yılda yaklaşık 3.1 milyon turist geliyor. Valilik, Belediye, Ticaret Odası ve tüm kurumlar Edirne’nin gelecek 10 yıldaki turist sayısını 10 milyona çıkaracağız. Bu bir hayal değil. Son derece gerçekçi ve realize edilmiş bir hedef. Bunu başaracağız. Bu projeler bittiğinde 3.1 milyon olan turist sayısının bir kaç yıl içerisinde 5 milyonları geçeceğini göreceğiz” dedi.

KALİTELİ VE PARALI TURİST

Edirne Belediyesi, Hürriyet Gazetesi, Taş Yapı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle düzenlenen ‘Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Recep Gürkan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu kadar turist geliyor da paralar nerede? Demek ki turistin etinden, sütünden, derisinden yararlanamıyoruz. Turisti para harcayacak kadar Edirne’de tutamıyor, para harcamasına neden olacak materyalleri ortaya koyamıyoruz. Hedefimiz, kaliteli turist, paralı turist. Burada tabi ki akademiye, bilime de ihtiyacımız var. Bütün akıllara ihtiyacımız var. Ortak akıllara, uzmanlıklara, farklı görüşlere ihtiyacımız var. Bizler turistin 1 gün daha fazla kalmasını sağlayacak destinasyonlar yaratmalıyız. Turizmi arttırmak için 3 yıldır, çeşitli çalışmalar yaptık. Yaptığınızı satamıyorsak; bir şey ifade edemiyoruz. O yüzden bizim yaptığımız işi satmada problemimiz var” dedi.



100 ŞEHİR LİSTESİNDE

Yabancı araştırma şirketlerinin “Dünyanın en çok turist çeken 100” şehri araştırmasında Edirne’nin konumunu anlatan Recep Gürkan, şöyle devam etti: “2013 sonu rakamlarıyla ‘Dünyada en çok turist çeken 100 şehir sıralaması’nda Türkiye’den 5 şehir var. 3 milyon 90 bin turist ile Edirne bu listede. 2014’te ise yayınlanan bir araştırmaya göre ise listede bu kez 4 şehir; İstanbul, Antalya, Muğla ve Edirne yer alıyor. Bizim turistlerin daha fazla konaklamasını sağlayacak, eğlenmelerini sağlayacak, gezmelerini sağlayacak projelere ihtiyacımız var.”



ORTAK AKIL GEREKİYOR

Bir işin yapılması için mutlaka uzmana başvurmak gerektiğini anlatan Başkan Gürkan şunları söyledi: “Bir ekonomist değilim. Para filan işlerindenden çok fazla anlamam. Ama kendi uzmanlığınızın, kendi eğitim alanınızın dışındaki bir işi yapmak, onu icra etmek, onu ortaya koymak, onu yaşama geçirmek için illa uzman olmanıza gerek yok. Bildiğim iş yapmanın iki yolu vardır. Bir, bilir yaparsınız, iki, bilene yaptırırsınız. O yüzden herkesin uzmanlık alanlarından faydalanmak ve kent yönetimini de bu şekilde tasarlamak gerekiyor. Herkesin yıllarca emek vererek, alın teri dökerek uzmanlaştığı alanlardan bunların birikimleriyle, yetenekleriyle, donanımlarıyla bir anlamda konsorsiyum oluşturarak bunları kent yönetimine vermek gerekiyor ve kenti ortak akılla, ortak heyecanla yönetmek gerekiyor.”