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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
06.08.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Hükümetin ‘100 Günlük Eylem Planı’ umutlandırdı... Banka tamam sıra faizde!

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Hükümetin ‘100 Günlük Eylem Planı’ umutlandırdı... Banka tamam sıra faizde!

Gayrimenkul sektörü temsilcileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret edip destek istemişti. Bakanlara sunulan raporda yer alan Emlak Bankası talebi karşılık buldu. Hükümetin hızlı aksiyon alması inşaat sektörünü umutlandırırken şimdi gözler artan konut kredi faizlerine yönelik yeni düzenlemelerde.

Hükümetin ‘100 Günlük Eylem Planı’ umutlandırdı... Banka tamam sıra faizdeHÜKÜMETİN ‘100 Günlük Eylem Planı’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan listede gayrimenkul ve inşaat sektörü için de önemli maddeler vardı. Bir süredir durgun bir dönemden geçen ve hükümetten destek talep eden sektör temsilcileri açıklanan maddeleri ‘ilk adım atıldı’ olarak yorumladı. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret edip, sorunlar ve çözüm önerileri için rapor sunmuştu. Bu raporda yer alan Emlak Bankası’nın aktif hale getirilmesi talebi karşılık buldu ve eylem planına girdi. Sektörün taleplerine karşın hızlı aksiyon alınmasının moral ve motivasyonu arttırdığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Emlak Bankası’nın 17 yıl sonra aktif hale gelmesinin önemli bir hamle olduğuna dikkat çekti.

Bakanlarla yaptıkları görüşmede Emlak Bankası talebinde bulunduklarını belirten Altan Elmas, “Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu. Yeni bir kaynak olarak kurumsal krediler sağlanacak. Belki imar barışından bir miktar kaynak da buraya aktarılabilir. Bunun dışında Emlak Bankası bir yatırım bankası gibi de çalışabilir. Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir. Fon, piyasadan gayrimenkul alabilir, sukuk ve tahvil ihracı yapabilir. Bireysel emeklilik şirketleri de fona yatırım yapabilir” dedi. 

FON OLABİLİR
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Temennimiz Emlak Bankası’nın sektörü rahatlatacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi. Mesela banka gayrimenkul fonu oluşturabilir” dedi. Firmaların, konut, ofis veya dükkanını iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerektiğine dikkati çeken Durbakayım, konut üreticilerinin sahip olduğu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilmesi gerektiğini kaydetti.

KONUT KREDİ FAİZİNE DESTEK
Gayrimenkul sektörü temcileri Kurum ve Albayrak’a bir rapor sunmuştu. Bu raporda en dikkat çeken talepler ise söyle; Konut kredi faiz yüküne bir süreliğine de olsa genel bütçeden destek sağlanması, KDV ve tapu harçlarında sürekli indirim, ilk evini alacak vatandaşa kredi desteği (Konut kredi faizinin gelir vergisinden düşmesi), şirketlerin KDV iadeleri için düzenleme yapılması, sektöre özel bir KGF paketinin devreye girmesi.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI’NDA ÖNE ÇIKAN MADDELER
- Kanal İstanbul için taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması,

- 5 millet bahçesinin tamamlanması, 6’sı için temelin atılması ve  22’si için projelendirme çalışması yapılması,

- Kentsel dönüşüm kapsamında 17 bin konut ve işyerinin yapımı tamamlanması, 16 bini için temeli atılması, 18 bin 750 konut için projelendirme aşamasına geçilmesi,

- Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması,

- Şehit aileleri, ihtiyaç sahipleri için 60 milyon lira faizsiz konut kredi desteği sağlanması,

- Dar gelirli için 15 bin 523 konutun satışı ve 15 bin 506 konutun ihalesinin tamamlanması,

- Yapı ruhsatlarında imza sayısının 1’e düşürülmesi,

- Tapu kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması,

- Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin kurulması,

- Mülkiyet hakkını koruyan, şeffaf bir imar rejiminin altyapının kurulması,

- Kaynak ve zaman tasarrufu için e-haciz sistemine geçilmesi,

- Yatırımlar için arsa ihtiyaç analizinin yapılması,

- Ekonomiye kazandırmak için 13 bin kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi.

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