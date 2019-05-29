Huawei kara listeden çıkma yolu ararken Asya piyasaları düştü
Asya hisse senedi piyasaları, Huawei'in ABD ticaret Bakanlığının kara listesinden çıkma çalışmaları devam ederken, geriledi.
Japon otomotiv firması Toyota'nın Çinin ulaşım ağı Didi Chuxing ile yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı iddia edildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 1.2,
- Kospi Composite yüzde 0.87,
- Shenzen Composite yüzde 0.12 ve
-S&P yüzde 0.72 düşerken,
- Shanghai Composite yüzde 0.29 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 kayıpla 109.287 düzeyine geriledi.
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