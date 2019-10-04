Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış
GeriEkonomi Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.10.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış

91 yaşındaki Ka-shing'in, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gösteriler nedeniyle zarara uğrayan işletmelere 128 milyon dolar bağışta bulunduğu açıklandı.

Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka-shing'in, bölgede dört aydır süren gösterilerden zarar gören işletmelere 128 milyon dolar hibe etti.

CNN Business'in haberine göre, sahip olduğu yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Ka-shing'in, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gösteriler nedeniyle zarara uğrayan işletmelere 128 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

Bağışın, zor zamanlardan geçen küçük ve orta ölçekli şirketlere yardımın "öncülüğünü yapmasının" ümit edildiği kaydedilen açıklamada, "Küresel ekonomi durgunlaşıyor. Artı Hong Kong'un ekonomisi, eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya." ifadesi kullandı.

Hong Kong hükümeti de bölgedeki küçük şirketleri desteklemek için 255 milyon dolar tahsis edileceğini açıklamıştı.

Li Ka-shing ve Hong Kong'un diğer emlak zenginlerinin, bölgedeki protestolar nedeniyle Çin'in baskısıyla karşı karşıya olduğu savunuluyor. Resmi basında, bölgenin gayrimenkul komisyoncularını eleştiren ve artan ev fiyatlarından bu kişileri sorumlu tutan haberler çıkıyordu.

Şinhua'da geçen ay yayınlanan bir yorum haberinde, yükselen ev fiyatlarının, "Hong Kong'da toplumsal karışıklık hastalığının nedeni" olduğu iddiasında bulunulmuştu. Haberde, bölge yönetimine, toplumsal öfkeyi dindirmek için arazileri komisyonculardan geri alması ve daha uygun fiyatlı evler önermesi çağrısında bulunulmuştu.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.
Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Selçuk açıkladı! Üniversitesi hastanelerine kaynak aktarıldı
Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması
İflasını istemişti, Türk iş adamı talip oldu
Ucuz kebap yiyenler dikkat! Et yerine boya koyuyorlar