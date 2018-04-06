Hizmette sınır tanımıyorlar

SON yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan elektrik elektronik ve hizmet ihracatı 2017’de 10.7 milyar dolara ulaştı. 2023 hedefine dikkat çeken Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Sektör Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. 2018 yılında yurtdışı pazarlarda büyümemizi sürdürmeye odaklanacağız” dedi. Elektrik elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği gecede ‘2017 TET İhracat Başarı Ödül Töreni’nde konuşan Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları anlattı: “2017 yılında Birlik olarak sektörümüzün yurtdışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan hizmet sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda bulunduk. İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydedildi. 2018 yılının ilk 3 aylık rakamları bizleri ümitlendirdi. Büyük olasılıkla rekor ihracata imza atacağız.”

MARKA YARATMAK ÖNEMLİ

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elektrik Elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu sektörde yaşandı. Türkiye’de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Sektör Türkiye ortalamasının yaklaşık 5 katı, yani oldukça yüksek katma değerli ihracata imza atıyor. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de başkalarının izinden gitmek yerine kendi yolunu yaratmak kilit nokta. Ar–Ge’ye, tasarrufa, inovasyona önem vermek ve küresel marka yaratmak ihracatı arttıran başlıca faktörler. Bu alanlarda çalışma yapan firmalarla gurur duyuyor, örneklerin çoğalmasını görmek istiyoruz. Bu akşam ödül alan, geçtiğimiz yıl ihracatta başarılı olan tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

30 MİLYAR DOLAR

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelini dünyada en iyi şekilde uygulayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Serbest ticareti savunan, ihracata dayalı büyüme modelini başarıyla uygulayan bir ülkeyiz. Son 15 senedir ortalama yılda yüzde 5.7 büyüme performansı gösterdik. Bu rakam 2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2018 yılında da büyüme performansımızı devam ettirme hedefindeyiz. Mevcut büyümemizin yarısı ihracat sayesinde gerçekleşiyor, bu durumda sağlıklı büyümenin göstergesi. Sanayici ve üretici kesimin cesareti, girişimciliği büyük önem taşıyor. Elektrik Elektronik sektörünün ihracatı geçen yıl 10 milyar doları aştı. Sektör yüzde 21’lik büyüme kaydetti. Bu yönüyle ihracata büyük katkı sağlıyor. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 30 milyar doları aşmak. Sektör; Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik olmak üzere 5 faktör üzerine büyüyecek. Sektörün büyümesi katma değeri yüksek ihracatı yakalamamızı sağlayacak. Bu hedef yolunda önemli çalışmalar kaydeden, bu akşam ödül alan tüm paydaşları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE ŞAMPİYON VESTEL

TÜRKİYE Geneli Elektrik Elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

- Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve E.G.O Elektrikli Aletler şeklinde sıralandı.

- Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Grid Solutions oldu. Aynı kategoride Siemens ikinci, ABB Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Atom Kablo oldu.

- Hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik ödülü Pegasus Hava Taşımacılığı’na; üçüncülük ödülü ise TAV Havalimanları Holding’e verildi.

‘VATANIM SENSİN’ EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN DİZİLER ARASINDA

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl dördüncü kez ödüllendirildi. Televizyon dizileri ihracatında üçüncü sıraya yerleşen dizi ise Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin oldu. Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in başrolde olduğu ve halen yayınlanmakta olan dizi 03 Medya tarafından hayata geçirilen bir proje. Dizinin dağıtımı ise Kanal D tarafından 50’yi aşkın ülkeye yapıldı. FOX Tv’de yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizi ihracatında birinci sırada yer alırken, onu Star Tv’nin dizisi Kara Sevda takip etti. 2017 yılında yurtdışında en çok eseri yayımlanan yazar Feridun Oral oldu. Feridun Oral’ın eserlerinin dağıtımı Kalem Ajans tarafından yapıldı. Yazarın yayınevi ise Yapı Kredi Yayınları.