Hizmette sınır tanımıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHizmette sınır tanımıyorlar
GeriEkonomi Hizmette sınır tanımıyorlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
06.04.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Hizmette sınır tanımıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hizmette sınır tanımıyorlar

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2017 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan sektör, 2017 yılında 10.7 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı.

SON yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan elektrik elektronik ve hizmet ihracatı 2017’de 10.7 milyar dolara ulaştı. 2023 hedefine dikkat çeken Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Sektör Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. 2018 yılında yurtdışı pazarlarda büyümemizi sürdürmeye odaklanacağız” dedi. Elektrik elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği gecede ‘2017 TET İhracat Başarı Ödül Töreni’nde konuşan Fatih Kemal Ebiçlioğlu, şunları anlattı: “2017 yılında Birlik olarak sektörümüzün yurtdışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan hizmet sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda bulunduk. İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydedildi. 2018 yılının ilk 3 aylık rakamları bizleri ümitlendirdi. Büyük olasılıkla rekor ihracata imza atacağız.”

MARKA YARATMAK ÖNEMLİ

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elektrik Elektronik sektörü büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler bu sektörde yaşandı. Türkiye’de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Sektör Türkiye ortalamasının yaklaşık 5 katı, yani oldukça yüksek katma değerli ihracata imza atıyor. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de başkalarının izinden gitmek yerine kendi yolunu yaratmak kilit nokta. Ar–Ge’ye, tasarrufa, inovasyona önem vermek ve küresel marka yaratmak ihracatı arttıran başlıca faktörler. Bu alanlarda çalışma yapan firmalarla gurur duyuyor, örneklerin çoğalmasını görmek istiyoruz. Bu akşam ödül alan, geçtiğimiz yıl ihracatta başarılı olan tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

30 MİLYAR DOLAR

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modelini dünyada en iyi şekilde uygulayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Serbest ticareti savunan, ihracata dayalı büyüme modelini başarıyla uygulayan bir ülkeyiz. Son 15 senedir ortalama yılda yüzde 5.7 büyüme performansı gösterdik. Bu rakam 2017 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2018 yılında da büyüme performansımızı devam ettirme hedefindeyiz. Mevcut büyümemizin yarısı ihracat sayesinde gerçekleşiyor, bu durumda sağlıklı büyümenin göstergesi. Sanayici ve üretici kesimin cesareti, girişimciliği büyük önem taşıyor. Elektrik Elektronik sektörünün ihracatı geçen yıl 10 milyar doları aştı. Sektör yüzde 21’lik büyüme kaydetti. Bu yönüyle ihracata büyük katkı sağlıyor. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 30 milyar doları aşmak. Sektör; Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik olmak üzere 5 faktör üzerine büyüyecek. Sektörün büyümesi katma değeri yüksek ihracatı yakalamamızı sağlayacak. Bu hedef yolunda önemli çalışmalar kaydeden, bu akşam ödül alan tüm paydaşları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE ŞAMPİYON VESTEL

TÜRKİYE Geneli Elektrik Elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı.

- Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve E.G.O Elektrikli Aletler şeklinde sıralandı.

- Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Grid Solutions oldu. Aynı kategoride Siemens ikinci, ABB Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Atom Kablo oldu.

- Hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik ödülü Pegasus Hava Taşımacılığı’na; üçüncülük ödülü ise TAV Havalimanları Holding’e verildi.

‘VATANIM SENSİN’ EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN DİZİLER ARASINDA

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl dördüncü kez ödüllendirildi. Televizyon dizileri ihracatında üçüncü sıraya yerleşen dizi ise Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin oldu. Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’in başrolde olduğu ve halen yayınlanmakta olan dizi 03 Medya tarafından hayata geçirilen bir proje. Dizinin dağıtımı ise Kanal D tarafından 50’yi aşkın ülkeye yapıldı. FOX Tv’de yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizi ihracatında birinci sırada yer alırken, onu Star Tv’nin dizisi Kara Sevda takip etti. 2017 yılında yurtdışında en çok eseri yayımlanan yazar Feridun Oral oldu. Feridun Oral’ın eserlerinin dağıtımı Kalem Ajans tarafından yapıldı. Yazarın yayınevi ise Yapı Kredi Yayınları.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

FED kararlı: Faizde kademeli artışa devam

Kılıç: Köpük neden oldu

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?