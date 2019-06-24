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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.06.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Hırdavat ihracatında başı Almanya çekiyor

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Hırdavat ihracatında başı Almanya çekiyor

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu "Biz aslında çok zor bir şeyi başarıyoruz. Almanya gibi kalite yönünden beklentisi çok yüksek bir ülkeye 700 milyon dolardan fazla mal satabiliyorsak tüm dünyaya her şeyi satarız" dedi.

HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, hırdavat sektöründe yer alan yaklaşık 14 bin firmayı ve 635 bin çalışanı temsilen mayıs ayında kurulan Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile sektör ilk defa temsiliyet gücü kazandı. Derneğin içine sadece sanayiciler ve üreticiler değil, aynı zamanda dağıtıcılar, satıcılar, distribütörler ve bu işin esnaflığını yapan iş insanlarını da dahil edilecek. Böylece ilk defa sektörün tüm paydaşları tek bir dernek çatısı altında temsil edilecek ve güç birliği sağlanacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, geçen yıl 7 milyar doları aşkın bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirterek şunları aktardı: 

"Yıllara göre baktığımız zaman 2015’ten 2018’e ihracat rakamlarımız 6 milyar dolarlardan 7 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl ilk 5 aydaki ihracatımız 3.2 milyar dolara ulaştı. Benim tahminim 8 milyar doları geçen bir rakamla bu yılı kapatacağız. Sektörde ihracatla ilgili bir ivmelenme ve büyüme var. Sektörümüz Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise şu an dünyada ucuz olmamız. Bunu son olarak bir Ur-Ge programı için gittiğimiz Çin’de de teyit ettik. 2018'de yaşanan finansal dalgalanmadan sonra maalesef şu anda Türkiye Çin'den daha ucuz. Onun için önümüzde ihracatla ilgili çok ciddi fırsatlar var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım." 

ALMANYA'YI IRAK, FRANSA,ROMANYA VE ABD İZLİYOR

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin 727 milyon dolarla Almanya olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, daha sonra Irak, Fransa, Romanya ve ABD'nin geldiğini belirtti. 

Tecdelioğlu, "Biz aslında çok zor bir şeyi başarıyoruz. Almanya gibi kalite yönünden beklentisi çok yüksek bir ülkeye 700 milyon dolardan fazla mal satabiliyorsak tüm dünyaya her şeyi satarız. Fransa’da da 293 milyon dolarlık bir pazar yakaladık. Fransa’da da bu rakamları çok daha yukarı çıkarmak, en azından Almanya rakamlarına çıkarmak gayet mümkün." ifadelerini kullandı. 

İhracatta ortalama kilogram birim fiyatının 2.35 dolar olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, bu rakamın Türkiye ortalamasının iki katı gibi görünse de aslında ortalamanın çok daha üzerinde olduklarını kaydetti. Tecdelioğlu, "En çok ihracat yaptığımız ilk 10 kalemi alırsak ortalaması 3.56 dolara geliyor. İkinci 10’a geldiğimizde 5.8’e, üçüncü 10’a geldiğimiz zaman da 6.1’e geliyor. Yani biz katma değerli ürün üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

"İLK FUARIMIZ ŞUBAT 2020'DE"

Fuarların sektör açısından çok önemli olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, bu kapsamda yurt dışında Meksika'dan Rusya'ya kadar 14 tane fuar belirlediklerini kaydetti. Türkiye'de de fuar düzenlemek için TÜYAP'la bir protokol imzaladıklarını anlatan Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi:
 
"Derneği kurduktan sonra ilk söylemimizde fuarımızın olmadığını ve bu konuda çalışmalar yapacağımızı belirtmiştik. TÜYAP'la yaptığımız görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Dernek çatısı altında ilk fuarımızı önümüzdeki yıl 6-7-8 Şubat 2020’de düzenlemek istiyoruz. Bu uluslararası bir fuar olacak ve biz de elimizden geldiğince çok firmayla katılımcı olacağız. Katılımcı olduğumuz firmalarla da fuarımızı parlatarak uluslararası bir fuar haline getireceğiz. 
Biz 2 yılda bir fuar yapmayı düşünüyoruz. Şu an için çift yıllar belirledik. Köln'deki Eisenwaren Fuarı da etkin bir fuar ve o da çift yıllarda yapılıyor. Biz bununla uzaklaşsak da tek yıla geçsek nasıl olur? Tüm sektörün fikir ve düşüncelerini alacağız. Bu fuarın devamının gelmesi ve büyümesi tamamen sektörün katılımına bağlı. Ben ihracatçılar birliği sektör sorumlusu olarak Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği için B2B çalışmaları yapacağım. VIP alım heyetleri oluşturup getirmeye çalışacağım. Fuardan optimum seviyede bir beklentide olalım ama ikinci, üçüncü sene emin olun fuarda yer bulunamayacak." 

Ürünlerin katma değerini artırmak için tasarıma çok önem verdiklerini ve birçok sektörde olduğu gibi kendilerinin de tasarım yarışmaları düzenleyeceklerini kaydeden Tecdelioğlu şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Aslında bizim her şeyimiz tasarım. Fırçamız tasarım, cıvatamız tasarım, el aletimiz tasarım, hepsi bir tasarım. Biz bir işi kolaylaştırmak, basitleştirmek, daha az insan gücü ve daha az birim zamanda yapabilmek için varız. Hırdavatın açılımı bu. Bugüne kadar tasarımla ilgili hiçbir çalışmamız olmadı fakat artık dernek bünyesinde tasarım yarışmaları yapıp ürünlerimizi nasıl geliştireceğimizle ilgili beraber yol alacağız." 

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