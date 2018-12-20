Hindi eti üretimi yüzde 33 arttı
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi eti üretiminde geçen yıla oranla yüzde 33 artış yaşandı.
YILBAŞI sofralarının olmazsa olmazı olan hindi etinde 2018 yılında elde edilen rakamlar sektörünün geleceği için ümit verdi. 2018 yılında hedef konulan 70 bin ton hindi eti üretiminde geçen yıla göre yüzde 33 artış yaşandı.
Bu artış oranlarının Türkiye’nin 2025 yılı için koyduğu 120 bin tonluk hindi üretim hedefi için umut verdiğini belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Türkiye’de kişi başına 600 gram tüketimi olan hindi etinin, Avrupa Birliği ülkeleri tüketimi dikkate alındığında ülkemizde de kişi başı 6-7 kg seviyelerine çıkma potansiyeli var. Bu hedefe ulaşmamız halinde et tüketiminde oluşacak çeşitlilik sayesinde kırmızı ve beyaz etteki fiyat baskısı da azalacaktır” dedi.
“SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ”
İnsan sağlığı için içerdiği vitamin ve minerallerle birçok protein kaynağından daha yararlı olan hindi etinin bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini belirten Tunç Tuncer, “Kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor ve mutluluk hormonu salgılanmasına sağlıyor.
İçerdiği yağ oranının oldukça düşük olması nedeni ile salatalarda ve akşam yemeklerinde sık sık tüketilebilen sağlıklı bir seçenek. Hindi eti, besin içeriği açısından kırmızı ve beyaz ete göre çok daha avantajlı. Kolesterol ve kalori değeri daha düşük, protein değeri ise daha yüksek, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.
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