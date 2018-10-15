Hibe desteği alan ev kadını patron oldu
Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hacer Tekeli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurduğu tesiste, meyveleri paketleyip başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edecek.
Tekeli, tarım ürünleri iş yeri bulunan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan eşinin önerisiyle hazırladığı “meyve paketleme tesisi” projesinin TKDK tarafından kabul edildiğini söyledi. Yüzde 50’si hibe toplam 2 milyon 500 bin liraya kurduğunu tesiste Aydın ve İzmir’de yetişen meyvelerin paketleneceğini belirten Tekeli, şöyle konuştu: “Ev hanımıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle bahçelere gidip gele bu işe merak sardım. Kurduğumuz bu tesiste paketleme yapılacak olan narenciyeleri ihraç edeceğiz.”
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