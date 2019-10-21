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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Herkes merakla bekliyordu! Talihli parasını teslim aldı

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Herkes merakla bekliyordu! Talihli parasını teslim aldı

Milli Piyango İdaresi’nce 17 Ekim’de yapılan Süper Loto’nun 626’ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiyenin talihlisi Burdur’un Bucak ilçesinden çıktı. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi’ne başvurarak parayı teslim aldı.

Süper Loto’nun 17 Ekim’de yapılan 626’ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli Burdur’un Bucak ilçesinden çıktı. Süper Loto çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi olan talihli, kuponu Bucak Ganyan bayisine yatırırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu. Süper Loto talihlisi, Milli Piyango İdaresi’ne başvurarak parayı teslim aldı.

Talihlinin kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu. Bazı ilçe sakinleri milyonerin parayla yatırım yapmasını önerirken bazıları da kendilerine çıkmış olsaydı neler yapacaklarını anlattı.

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto’nun 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişinin Bucak’tan çıktığını, 1 milyon 400 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olduğunu söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen İnal, "Umarım hayırlı bir işte kullanır" dedi.

’VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALIRDIM’

İkramiyenin kime çıktığını merak ettiklerini söyleyen Mehmet Demirtaş, "Bana çıksaydı fabrika yatırımı yapardım. İnsanlara iş sağlardım" dedi. Raziye Ergit ise, ikramiyenin sahibi olsaydı öncelikle hayvan barınağı yapacağını belirterek, "Bakkallara gidip veresiye defterlerini satın almak isterdim" dedi. Süper Loto oynayan Özge Gün (22) ise, "Büyük ikramiyenin Burdur’a çıkmasına sevindik. Ben de arada oynuyorum. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Kim olduğunu merak ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır" dedi. Burdur’da 1976 yılından beri şans oyunları bayiliği yapan Halil Gönenli (69) de, "Şu ana kadar bu kadar büyük bir ikramiye Burdur’a çıkmamıştı. 1 milyon, 3 milyon lira gibi ikramiye çıkmıştı ama bu kadarı ilk defa çıktı. Talihli kişiyi merak ediyoruz tabi ki. İnşallah memlekete hayırlı yatırımlar yapar. Büyük ikramiyenin çıkmasının ardından süper lotoya ilgi arttı" diye konuştu. Yusuf Özkan (64) ise "Çıkan arkadaşımıza hayırlı olsun. Memlekete güzel yatırımlar yapsın" dedi. İbrahim Uysal (39) da, "Çok merak ediyoruz kime çıktığını. İnşallah iyi bir vatandaşa çıkmıştır. Hayırlı işlerde kullansın" diye konuştu.

Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı
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