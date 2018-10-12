Her üreticinin ‘cebine’ zirai danışman

Hürriyet ve DenizBank işbirliği ile düzenlenen ‘Tarım Zirvelerinin’ beşincisi Aydın, Kars, Antalya ve Edirne’den sonra Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Düzenlenen zirvede bölgedeki tarımın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Zirveye, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Tarım İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çok sayıda üretici katıldı. Zirve kapsamında düzenlenen panelde de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve DenizBank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Pervin Dinçer Altunhan konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan üstlendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 23 ilden oluştuğunu ifade eden Pervin Dinçer Altunhan, “82 şubede faaliyet gösteriyoruz. Dağınık coğrafi yapısından kaynaklı, özellikle üreticiye daha yakın olmak adına şube ağımız ağırlıklı ilçelerde oluşuyor. Bölgede şubeleşme hızı en yüksek özel bankalardan biriyiz. Son Fintürk verilerine göre DenizBank Güneydoğu Anadolu Bölge olarak özel bankalar içinde yüzde 57 pazar payı ile lideriz. Bir başka deyişle özel banka ile çalışan her 2 üreticiden biri Denizbank müşterisi. Bu oran Diyarbakır’da yüzde 67’dir. Bu başarımızda en önemli faktörlerin başında şube ağımızı ilçe ağırlıklı oluşturmamız baş rolü oynuyor” dedi.





DANIŞMANLIK HİZMETİ

Geniş bir bölgeye sahip olduklarını, üreticilerin coğrafi olarak dağınık yerleştiğini belirten Altunhan, “Bu durum bankacılık işlemleri için şubelere gelip gitmelerini zorlaştırıyor. Bu nedenle nüfus yoğunluğu açısından küçük sayılabilecek ilçelerde şube açmaya devam ederken bir yandan da tabletler ve diğer dijital uygulamalarla bankacılık hizmetini müşterilerimizin ayağına götürüyoruz. Gerekirse tarlada hasadını yaparken bankacılık hizmetini almasını sağlıyoruz. Bu sayede Eruh’ta Pervari’de özel bankalar ile hiç tanışmamış üreticilerimizin evine kadar gidip Üretici Kart’ımızın avantajlarından yararlandırdık. Bölgemizdeki üreticiler artık aşinalık kazandıkları bu işlemler nedeniyle bankacılık teknolojilerini kullanmaya da daha yatkın. Övünerek söyleyebilirim ki bankamız özelinde; mobil satış, iletişim merkezi, mobil uygulamalar, internet bankacılığı, ATM gibi alternatif dağıtım kanalları kullanımı en yüksek olan bölgelerin başında geliyoruz. Hatta bankacılık uygulamalarında ve dijital kanallarda edinilen bu kullanım alışkanlığı bankamızın tarıma özel tasarladığı Deniz’den Toprağa mobil uygulamasının yaygınlığını da artırdı. Üreticilerimiz bu sayede ziraat mühendislerine ücretsiz olarak sorularını sorabiliyor, bulundukları yerden ayrılmalarına gerek kalmadan danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Her üreticimizin cebine bir zirai danışman koyduk diyebiliriz” diye konuştu.





BUĞDAY KRİTİK BİR SİLAH HALİNE GELİYOR



HÜRRİYET Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent de Diyarbakır’da da geniş bir alanda yetiştirilen buğday hakkında tespitlerde bulundu. Dünyada buğdayın çok kritik bir ürün olduğuna dikkat çeken Sefer Levent, “Buğdayda 48 milyon tonluk bir açık oluştu. Bu açığı kapatmak ve ihtiyaçları karşılamak için ülkeler stoklarında tuttukları buğdayı piyasaya sürdü. Yaşanan gelişmeler sebebiyle 2019 için büyük soru işaretleri oluştu. Buğday çok kritik bir öneme sahip olduğu için üretimin düşmesi ülkeleri de harekete geçiriyor. Buğday, tüm ülkeler için kritik bir silah haline geliyor. Üretimin düşmesiyle birlikte dünya çapında buğday fiyatları da yükseliyor. Ancak Türkiye’de yükselen döviz kurları sebebiyle buğdayın fiyatı dış piyasaya göre daha düşük kalıyor. Önümüzdeki yıl için buğday daha da kritik hale geldi. Ancak bu konuda pek fazla bir şey yapılmadı. Buğday üretimi teşvik edilmeli. Eğer bu yılki durum gelecek yıl da devam ederse daha fazla sıkıntı ortaya çıkabilir. Biz bazı ürünlerin fiyatları düşsün diyorsak. İçerideki üretimin maliyetini de düşürmeliyiz. Uzun yıllardır halledemeğimiz sorunların başında tarım geliyor. Biz hep bugünü konuşuyoruz. Gelecek konusunda ciddi adımlar atmalıyız” dedi.





‘BOĞAZKERE’ BİR ANADOLU MARKASIDIR



KÜÇÜK üreticilerin ve küçük ölçekli çalışmaların tarım için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Diyarbakır’da yetişen Boğazkere üzümü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Munyar, “Diyarbakır’da Boğazkere üzümü, Elazığ’da ise Öküzgözü üzümü bulunuyor. Bu üzümler özellikle şarap üretiminde kullanılıyor. Diyarbakır’ın Boğazkere üzümü de şarapçılıkta Türkiye’yi dünyada çok iyi noktaya taşıyabilir. Ancak Diyarbakır’da Boğazkere üzümünün üretiminin çok düştüğü ifade ediliyor. Rakamlarla söylemek gerekirse 5-6 yıl önce 3 bin 500 - 4 bin ton üretim olurken, şu anda Boğazkere üzümünün üretimi 800-900 tona kadar gerilemiş durumda. Bu düşüşün ardından Boğazkere üzümünün önemini çok iyi bilen şarap üreticileri de farklı bölgelerde bu üzümü yetiştirmeyi denediler. Üzümün yetiştirilmesi için deneme yapılan iller arasında Denizli de bulunuyor. Burada üretilen Boğazkere üzümü 2 bin tona kadar ulaştı. Bu ürün bambaşka bir üzüm olduğu için çok önemlidir. Diyarbakır’da da üretimin devam etmesi gerekir. Anadolu topraklarından çıkan bir markadır. Yetkililerin de Boğazkere üzümüne sahip çıkması gerekir. Öküzgözü ve Boğazkere gibi markalar birer varlıktır ve çok iyi değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.





PAMUK FİYATININ BELİRLENMESİNİ BEKLİYORUZ



DİYARBAKIR’da pamuk hasadının neredeyse yüzde 60’ının tamamlandığını ancak pamuk fiyatının bir türlü açıklanamadığını söyleyen Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, “Bölgede geçen yıla göre pamuk rekoltesinde artış yaşanıyor. Fiyat belirlenemediği için ise fabrikalara pamuk satışı yapılamıyor. Satış olmayınca da çiftçi sıkıntı yaşıyor” diye konuştu. Buğdayda da sorun yaşadığını vurgulayan Yeşil, “Ülkede kaliteli buğday yetiştirilemiyor. Kaliteli buğdayı da yurtdışından ithal ediyoruz. En son Ticaret Bakanlığı’nın un ihracatını yasaklaması da üreticiyi zor durumda bıraktı” dedi.





300 BİN KİŞİYE İŞ 1 MİLYAR TL’LİK GELİR



235 bin hektarlık alanı suya kavuşturacak Silvan Projesi’nin 2023 yılında tamamlanacağını ifade eden Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “8 baraj, 23 sulama projesi, 31 entegre proje ile şu andaki bazı değerlendirmelerde 300 bin kişiye doğrudan, yerinde, doğduğu yerde istihdam imkânı sağlayacak ve bugünkü değerlerle en az 1 milyar TL tarımda artı gelir sağlanacak.

21 yaşındaki DenizBank’ın, 70 yaşındaki Hürriyet ile birlikte, 10 bin yaşındaki Diyarbakır’da ‘tarım zirvesi’ düzenlemesini çok anlamlı ve değerli bulduğunu ifade eden Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, eğer tarım konuşulacaksa, tarımla ilgili bir zirve yapılacaksa, tarımın gerek yapısal, gerekse güncel konularına ilişkin bir buluşma gerçekleştirilecekse bunun en doğru adreslerinden birinin Diyarbakır olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır’ın Türkiye’nin tarımsal üretiminin hem bitkisel hem de hayvansal boyutunda bir üretim merkezi, belirleyici bir merkezi, ürün, fiyat belirleme gücüne sahip bir etkileme merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Bu sadece bugün değil tarihin her döneminde Diyarbakır merkezli üretim havzasının da bir gücü ve gerçeğidir. Diyarbakır bilinen insanlık tarihinin en eski ulaşılabilen bulgularında, 10 bin yıldan bu yana Körtik Tepe’ den bu yana gelen üreten, sadece yaşam için temel olan tarım boyutunda değil, kültür, ilim ve irfan boyutuna taşıyan, bu anlamda 33 medeniyetin varlığıyla ve bugün onlardan kalan bütün birikimleriyle bir bilge şehirdir. Sadece sınırlarında değil sınırların ötesine uzanan her yönüyle bölgesini taşıyan bir etkileme gücü ve merkezidir. Diyarbakır’da sağlanan ve hamdolsun daha iyiye ve güzele doğru taşınan huzur ve güven ortamında, bugün önceliğimiz artık ekonomik ve sosyal kalkınmadır. Bu ölçekte Diyarbakır’da bu konuları konuşmak demek aynı zamanda etkileyen, belirleyen ve ilişkilendirilen bütün sektörler ve çevredeki yerleşim birimleri ile tüm boyutlarıyla meseleyi ele almak demektir. Bu noktada tarım şüphesiz hem ilimizin hem de bölgemizin en önemli ve temel gerçeği, ekonomik zenginliğidir” dedi.

TEKNOLOJİ VE TARIM

Tarımın çok önemli ve stratejik bir sektör olduğuna vurgu yapan Güzeloğlu, “Tarımın en önemli meselesi ve girdisi olan finans değil bilgi temelli bir üretim anlayışının teknolojide tarımın buluşmasını gerçekleştirmektir. Bilgiyi tarıma taşımazsak, teknolojiyi tarımla buluşturamazsak, üretim modellemesi ve üretim yöntemlerinde 10 bin yıl öncesinden bu yana çok bir şey değiştirmemişiz demektir. Ölçek ekonomisini doğru tanımamışsanız, üretim maliyetlerini azaltıcı kooperatif, birlik benzeri örgütlenmeler ile güçlendirmemişseniz, bireysel bazda üretimi ne yaparsanız yapın rekabet koşullarının oluşturamaz, dünya piyasalarına giremez girseniz de rekabet edemezsiniz.” ifadelerini kullandı.



ÜRETİM MERKEZİ OLACAK



Bu doğrultuda tarıma yaklaşılması gerektiğini dile getiren Vali Güzeloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Silvan projesinden bahsediyoruz. Baraj değil Silvan Projesi nedir? 235 bin hektar alanı sulu tarımla buluşturacak bir proje. 235 bin hektar, 8 baraj, 23 sulama projesi, 31 entegre proje ile şu andaki bazı değerlen-dirmelerde 300 bin kişiye doğrudan, yerinde doğduğu yerde istihdam imkanı sağlayacak ve bugünkü değerlerle en az 1 milyar TL tarımda artı gelir sağlayacak bir proje. Karıştırılmaması için söylüyorum. Bu GAP’tan bağımsızdır. GAP ayrı, Silvan Projesi ayrıdır. Şüphesiz GAP’ın devam eden projeleri, Silvan - Diyarbakır sınırları içerisinde mülki alanda Bismil ve Silvan ilçelerinin bereketli verimli toprakların da 235 bin hektara, refahı, geliri, üretimi, kalkınmayı getirecek bir proje ve altını çizerek söylüyorum hiçbir gecikme, hiçbir erteleme söz konusu değil. Şu anda doludizgin çalışıyoruz, gecikme ne zaman oldu biliyor musunuz, terör örgütü PKK’nın işbirlikçilerinin bölgenin kalkınmasını engellemek isteyen bu insanların, bu bölgenin gelişmesini engellemek isteyen ihanetin geçmişte yaptığı eylemler ve terör eylemleri şehit verdiğimiz bir projedir Silvan Projesi. Ama bilin ki bugün kararlılıkla proje hedefe doğru gidiyor ve 2023’te tamamlanarak, sadece Diyarbakır’a değil Türkiye ve dünyaya da Diyarbakır’ı bir üretim havzası olma iddiasıyla geliyor. Biz tarımı stratejik ve vazgeçilmez bir üretim alanı olarak görüyoruz. Diyarbakır gelecekte Türkiye’nin ve dünyanın üretim merkezi olacak.”

GELECEK TARIMDA



TÜRKİYE’de tarımı ihmal ederek geleceğe yürümenin mümkün olmadığına vurgu yapan Vali Güzeloğlu, “DenizBank’a ve hiç şüphesiz Türk basınının amiral gemisi Hürriyet’e ve Vahap Munyar’a, tüm ekibine böyle bir sorumluluğu hissederek, aziz ve kadim şehrimiz Diyarbakır’a geldikleri ve 5. Tarım Sektörü buluşmasını burada gerçekleştirdikleri için katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.





‘ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ’



HÜRRİYET ve DenizBank işbirliği ile gerçekleşen Tarım Zirveleri’ni 7 bölgeden 7 şehirde düzenlemek hedefiyle yola çıkıldığını ifade eden Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, “İlkini Aydın’da, ikincisini Kars’ta, üçüncüsünü Antalya’da, dördüncüsünü Edirne’de düzenledikten sonra beşincisi ‘Tarım Zirvesi’ için Diyarbakır’a geldik. Tarım yatırımları başta olmak üzere, üreticilerin karşılaştığı sorun ve çözüm önerilerini masaya yatırıyoruz. Tarım, Türkiye’nin hem stratejik hem de en önemli sektörlerinden biri. Biz Hürriyet olarak yaptığımız haberlerde hep sahada ve üreticinin yanında olmayı tercih ediyoruz. DenizBank ile Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştireceğimiz bu işte hem sahada çitçilerin sorunlarını dinlemek için beraberiz hem de üreticinin yanındayız. Bu doğrultuda ülkemizin her bölgesinde tüm paydaşları bir araya getirip, bu konuları daha fazla sayfalarımıza taşımak istiyoruz” dedi.



5.5 MİLYON KULLANICI



Hürriyet Gazetesi olarak yapılan haberlerle günlük 1.1milyon kişiye erişildiğine dikkat çeken Korkmaz, “Hurriyet.com.tr ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyor ve 60 milyon sayfa görüntüleniyor. Bugüne kadar tarım, gıda ve hayvancılık alanında birçok habere imza attık. Et fiyatlarından, meyve - sebzedeki sıkıntılara, tarımı ve çiftçiyi etkileyen doğal afetlerden, halkın cebini yakından ilgilendiren raflardaki ürünlere yansıyan zamlara kadar geniş bir yelpazede tarım ve hayvancılığın nabzını tutmaya çalıştık. Yaptığımız haberlerin ardından hem sosyal medyadan hem de okuyucularımızdan bir hayli fazla geri dönüş aldık.



Hürriyet olarak bu önemli projede DenizBank ile beraber olmaktan son derece memnunuz. DenizBank, tarım bankacılığı sektörünün lider özel bankası konumunda, bunda Hakan Ateş’in de payı büyük. Biz de Hürriyet olarak DenizBank gibi tarıma çok fazla önem veriyor ve yaptığımız haberler ile hep sahada ve üreticinin yanında olmayı tercih ediyoruz. Bugün olduğu gibi gelecekte de gıda, tarım ve hayvancılık alanında özel haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.