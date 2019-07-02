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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELİF ERGU
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Her çalışan için bireysel gelişim

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Her çalışan için bireysel gelişim

AKBANK Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bankanın 14 bin çalışanıyla değişim içinde olduğunu belirterek tüm personele yatırım yaptıklarını, bunun için de “Geleceğin Aynası Akbanklı” programı hazırladıklarını söyledi.

Yüce, “Akbank’ta bu program ile her bir çalışanına her yıl bireysel bir gelişim planı hazırlanıyor. Bu planda ‘gelişim eşit değildir sadece eğitim’ ilkesinin de altı çiziliyor. Harvard, Insead gibi üniversitelerin akademisyenlerinin konuşmaları, hap niteliğinde eğitimleri, interaktif uygulamaları kurulan online platforma her bir çalışanın kendi gelişim planı ile paralel olacak şekilde yükleniyor. Herkes kendi gelişim yolculuğunu Akbank’la birlikte çizebilme şansına sahip oluyor” dedi. Ayrıca, “Geleceğe Hazırız” adında kapsamlı bir gelişim programı daha uyguladıklarını söyleyen Yüce, şöyle devam etti: “Bu da Akbank’ta çalışanların mevcut işlerine farklı bakmaları amaçlıyor, ek eğitim fırsatları veriyor. Yeni kuşaklarda ışık hızında öğrenme isteği var. Akbank Genel Müdürlüğü’nde yaratılan Akbank Sosyal ortamında da çalışanlar üniversite kampüsü benzeri bir hayat yaşıyor. Robotik, Marka Olmak, Tasarımın Gücü gibi konular Akbank Sosyal çatısı altında masaya yatırılıyor. Akbank Sosyal bir yaşam alanı. Akbank Genel Müdürlüğü’nde çalışan 3500 kişinin zaman geçirebildiği, fikir alışverişinde bulunduğu, spor yapabildiği, müzik yaptığı, oyun oynadığı bir alan.”

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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