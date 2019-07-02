Her çalışan için bireysel gelişim
AKBANK Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bankanın 14 bin çalışanıyla değişim içinde olduğunu belirterek tüm personele yatırım yaptıklarını, bunun için de “Geleceğin Aynası Akbanklı” programı hazırladıklarını söyledi.
Yüce, “Akbank’ta bu program ile her bir çalışanına her yıl bireysel bir gelişim planı hazırlanıyor. Bu planda ‘gelişim eşit değildir sadece eğitim’ ilkesinin de altı çiziliyor. Harvard, Insead gibi üniversitelerin akademisyenlerinin konuşmaları, hap niteliğinde eğitimleri, interaktif uygulamaları kurulan online platforma her bir çalışanın kendi gelişim planı ile paralel olacak şekilde yükleniyor. Herkes kendi gelişim yolculuğunu Akbank’la birlikte çizebilme şansına sahip oluyor” dedi. Ayrıca, “Geleceğe Hazırız” adında kapsamlı bir gelişim programı daha uyguladıklarını söyleyen Yüce, şöyle devam etti: “Bu da Akbank’ta çalışanların mevcut işlerine farklı bakmaları amaçlıyor, ek eğitim fırsatları veriyor. Yeni kuşaklarda ışık hızında öğrenme isteği var. Akbank Genel Müdürlüğü’nde yaratılan Akbank Sosyal ortamında da çalışanlar üniversite kampüsü benzeri bir hayat yaşıyor. Robotik, Marka Olmak, Tasarımın Gücü gibi konular Akbank Sosyal çatısı altında masaya yatırılıyor. Akbank Sosyal bir yaşam alanı. Akbank Genel Müdürlüğü’nde çalışan 3500 kişinin zaman geçirebildiği, fikir alışverişinde bulunduğu, spor yapabildiği, müzik yaptığı, oyun oynadığı bir alan.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle