Her an kapınızı çalabilirler!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
AHMET CAN
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Her an kapınızı çalabilirler!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Her an kapınızı çalabilirler!

Bu başlığı okuduğunuzda biraz korkabilirsiniz. Ancak gerçekten robotlar artık kapı zilimizi çalmaya başlıyor. Las Vegas’ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES’te sergilenen yeni nesil robotlar, sahip oldukları özelliklerle büyük heyecan yaratmayı başardı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES (Consumer Electronics Show) tüketici elektroniği fuarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bosch Türkiye’nin davetiyle katıldığımız fuara damga vuran yenilikler arasında robotlar vardı. Daha önceki yıllara göre daha fazla geliştirilen yeni nesil robotlara kazandırılan özellikler nefes kesti. Teslimat robotları paketleri kapınıza kadar getiriyor. Bu da yetmiyor, zilinizi çalıyor ve size paketinizi teslim ediyor. Giyilebilir robotlar, eklem ve kaslara yardımcı oluyor ve yorucu işlerin yükünü alıyor. Hatta bazı insansı robotlar, resim yapıyor, piyano çalıyor ve hatta bardağınıza su koyuyor. Kısaca yeni nesil robotlar artık hayatımızın merkez noktasında olmaya başlıyor. Biz de CES’te sergilenen yeni nesil robotları bir araya getirdik.

TEK BACAĞIYLA ZİLİ ÇALIYOR

CES’e damga vuran teknolojilerden birini lastik üreticisi Continental sergiledi. Şirketin ‘CUbE’ adındaki konseptine ait teknolojik çözüm paket teslimatına odaklanıyor. Sürücüsüz araçlara yüklenen paketlerin evlere kadar olan teslimatı dört ayaklı robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Anymal adındaki robotik şirketiyle çalışan Continental, her şeyi düşünmüş. Paket robota yüklendikten sonra teslimatın yapılacağı kapıya gidiyor. Robot, görüntü işleme teknolojileri sayesinde zili tanıyor ve tek bacağını kaldırarak zili çalıyor. Sonrasında ise teslimat gerçekleştirilebiliyor. Robotun merdiven inip çıkabilmesi ise teslimatın kapıya kadar yapılmasını sağlıyor.

Her an kapınızı çalabilirler

OFİS İÇİNDE PAKET TAŞIYOR

Elektrikli ulaşım araçlarıyla dikkat çeken Segway, bu yılki CES’te tanıttığı modelle robot dünyasına adım attı. Loomo Delivery adındaki model, ofis içinde evrak ve paket gibi eşyaları taşıyor. Üzerinde çekmeceleri olan model, mobil cihazlar üzerinden yanınıza çağrıyorsunuz. Sonrasında göndereceğiniz paketi veya evrağı çekmesine yerleştiriyorsunuz.

Her an kapınızı çalabilirler

EKLEMLERE, KASLARA DESTEK OLUYOR

Samsung CES’te deyim yerindeyse robot şob yaptı. 4 farklı robot modeli tanıtan şirketin özellikle insanların kaslarına ve eklemlerine destek olan ‘GEMS’ serisi dikkatleri üzerine çekti. Giyilebilir bir robot modeli serisi olan GEMS’in 3 farklı çeşidi var. GEMS-H kalçalara, GEMS-A ayak bileğine ve GEMS-K ise dizlere destek oluyor. Yaklaşık 2.1 kilogram ağırlığında olan model, kullanılmaya başladıktan sonra söz konusu bölge binen ağırlığı azaltıyor. Öte yandan Samsung, Bot Care, Bot Air ve Bot Retail adında üç modeli tüketicilerin beğenisine sundu. Samsung Bot Care, tüketicilerin günlük sağlık rutinlerini yönetmesine yardımcı oluyor.

Her an kapınızı çalabilirler

EVDEKİ YENİ ASİSTANINIZ

Teknoloji şovunda dikkat çeken robot modellerinden biri olan ‘Temi’, evinizde asistanınız olmaya aday. Alexa ile çalışan Temi’ye örneğin şunu söyleyebiliyorsunuz: “Temi yan odaya git ve gözlükleriminin orada olup olmadığına bir bak.” Bu komuttan sonra Temi, yan odaya giderek kontrol ediyor.

Her an kapınızı çalabilirler

PİYANO ÇALIYOR RESİM YAPIYOR

Las Vegas’ta ilk kez insanlarla buluşan modelerinde arasında Ubtech’in geliştirdiği ‘The Walker’ modeli vardı. 1.5 metre boyunda olan insansı robotun ağırlığı ise 77 kilogram civarında. Üzerinde 36 adet robot kası olarak ifade edilen motoru olan The Walker, yapabildikleriyle dikkat çekiyor. Örneğin; piano çalabiliyor, bir bardağa su koyabiliyor veya resim yapabiliyor. Kısacası insansı hareketler sergileyebiliyor. Modelin en büyük avantajı ise rakiplerinden çok daha önce satışa çıkmaya hazırlanması. Paylaşılan bilgilere göre The Walker 2020’de satışta olacak.

Her an kapınızı çalabilirler

TEK TEKERLEĞİYLE DENGEDE DURUYOR

Dikkat çeken robot modellerinin başında Honda’nın geliştirdiği ‘P.A.T.H. Bot’. Modelin öne çıkan özelliği tek tekerleği üzerinde dengede durabilmesi. İleri düzey denge sensörlerine ve yeni nesil elektrikli motora sahip olan model, üzerindeki kameralar sayesinde görüntü tanıma teknolojisini kullanıyor. Bu sayede tek tekerleğiyle kıvrak hareketler yapabilen model, etraftaki nesneleri tanıyarak manevralar yapabiliyor.

Her an kapınızı çalabilirler

KATLANAN İLK AKILLI TELEFONU TEST ETTİK

TEKNOLOJİ meraklılarının uzun yıllardan beri beklediği bir teknoloji var. O da katlanabilen akıllı telefonlar. Bu müjdeyi ilk Samsung verdi. Ancak ürünün bitmiş halini ‘Royole’ bir şirket tamamladı. CES’te ilk kez tanıtılan Royole’nin katlanabilen akıllı telefonunu test ettik. Modelin ekranı açık durumdayken 7.3 inçlik bir tablet oluyor. Video izlemek veya web sitelerinde bir şeyler okumak için gayet ideal. Modeli, cebinize koymaya kalktığınızda ise ekranı dışta kalacak şekilde katlıyorsunuz. Mıknatıslı uçlar birbiriyle eşleşiyor ve ekran katlanmış oluyor. Royole, bu modelin ekranını özel olarak tasarlamış. Şu anda kullandığımız akıllı telefonların cam ekranları yerine modelde, esnek bir plastik malzeme kullanılmış. Bu sayede model yere düşse bile ekranı kırılma riski oldukça düşük. Tüm bunlara ek olarak katlanan akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sistemleri henüz hazır değil. Yaptığımız testlerde, ekran katlandığında işletim sisteminin arayüzünün hata verdiğini gördün. Bu da katlanan akıllı telefonların günlük hayatta kullanılabilmesi için biraz daha beklememiz gerektiğini gösteriyor.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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