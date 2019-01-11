Her an kapınızı çalabilirler!

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES (Consumer Electronics Show) tüketici elektroniği fuarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bosch Türkiye’nin davetiyle katıldığımız fuara damga vuran yenilikler arasında robotlar vardı. Daha önceki yıllara göre daha fazla geliştirilen yeni nesil robotlara kazandırılan özellikler nefes kesti. Teslimat robotları paketleri kapınıza kadar getiriyor. Bu da yetmiyor, zilinizi çalıyor ve size paketinizi teslim ediyor. Giyilebilir robotlar, eklem ve kaslara yardımcı oluyor ve yorucu işlerin yükünü alıyor. Hatta bazı insansı robotlar, resim yapıyor, piyano çalıyor ve hatta bardağınıza su koyuyor. Kısaca yeni nesil robotlar artık hayatımızın merkez noktasında olmaya başlıyor. Biz de CES’te sergilenen yeni nesil robotları bir araya getirdik.

TEK BACAĞIYLA ZİLİ ÇALIYOR



CES’e damga vuran teknolojilerden birini lastik üreticisi Continental sergiledi. Şirketin ‘CUbE’ adındaki konseptine ait teknolojik çözüm paket teslimatına odaklanıyor. Sürücüsüz araçlara yüklenen paketlerin evlere kadar olan teslimatı dört ayaklı robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Anymal adındaki robotik şirketiyle çalışan Continental, her şeyi düşünmüş. Paket robota yüklendikten sonra teslimatın yapılacağı kapıya gidiyor. Robot, görüntü işleme teknolojileri sayesinde zili tanıyor ve tek bacağını kaldırarak zili çalıyor. Sonrasında ise teslimat gerçekleştirilebiliyor. Robotun merdiven inip çıkabilmesi ise teslimatın kapıya kadar yapılmasını sağlıyor.

OFİS İÇİNDE PAKET TAŞIYOR

Elektrikli ulaşım araçlarıyla dikkat çeken Segway, bu yılki CES’te tanıttığı modelle robot dünyasına adım attı. Loomo Delivery adındaki model, ofis içinde evrak ve paket gibi eşyaları taşıyor. Üzerinde çekmeceleri olan model, mobil cihazlar üzerinden yanınıza çağrıyorsunuz. Sonrasında göndereceğiniz paketi veya evrağı çekmesine yerleştiriyorsunuz.

EKLEMLERE, KASLARA DESTEK OLUYOR

Samsung CES’te deyim yerindeyse robot şob yaptı. 4 farklı robot modeli tanıtan şirketin özellikle insanların kaslarına ve eklemlerine destek olan ‘GEMS’ serisi dikkatleri üzerine çekti. Giyilebilir bir robot modeli serisi olan GEMS’in 3 farklı çeşidi var. GEMS-H kalçalara, GEMS-A ayak bileğine ve GEMS-K ise dizlere destek oluyor. Yaklaşık 2.1 kilogram ağırlığında olan model, kullanılmaya başladıktan sonra söz konusu bölge binen ağırlığı azaltıyor. Öte yandan Samsung, Bot Care, Bot Air ve Bot Retail adında üç modeli tüketicilerin beğenisine sundu. Samsung Bot Care, tüketicilerin günlük sağlık rutinlerini yönetmesine yardımcı oluyor.

EVDEKİ YENİ ASİSTANINIZ



Teknoloji şovunda dikkat çeken robot modellerinden biri olan ‘Temi’, evinizde asistanınız olmaya aday. Alexa ile çalışan Temi’ye örneğin şunu söyleyebiliyorsunuz: “Temi yan odaya git ve gözlükleriminin orada olup olmadığına bir bak.” Bu komuttan sonra Temi, yan odaya giderek kontrol ediyor.

PİYANO ÇALIYOR RESİM YAPIYOR



Las Vegas’ta ilk kez insanlarla buluşan modelerinde arasında Ubtech’in geliştirdiği ‘The Walker’ modeli vardı. 1.5 metre boyunda olan insansı robotun ağırlığı ise 77 kilogram civarında. Üzerinde 36 adet robot kası olarak ifade edilen motoru olan The Walker, yapabildikleriyle dikkat çekiyor. Örneğin; piano çalabiliyor, bir bardağa su koyabiliyor veya resim yapabiliyor. Kısacası insansı hareketler sergileyebiliyor. Modelin en büyük avantajı ise rakiplerinden çok daha önce satışa çıkmaya hazırlanması. Paylaşılan bilgilere göre The Walker 2020’de satışta olacak.

TEK TEKERLEĞİYLE DENGEDE DURUYOR

Dikkat çeken robot modellerinin başında Honda’nın geliştirdiği ‘P.A.T.H. Bot’. Modelin öne çıkan özelliği tek tekerleği üzerinde dengede durabilmesi. İleri düzey denge sensörlerine ve yeni nesil elektrikli motora sahip olan model, üzerindeki kameralar sayesinde görüntü tanıma teknolojisini kullanıyor. Bu sayede tek tekerleğiyle kıvrak hareketler yapabilen model, etraftaki nesneleri tanıyarak manevralar yapabiliyor.

KATLANAN İLK AKILLI TELEFONU TEST ETTİK

TEKNOLOJİ meraklılarının uzun yıllardan beri beklediği bir teknoloji var. O da katlanabilen akıllı telefonlar. Bu müjdeyi ilk Samsung verdi. Ancak ürünün bitmiş halini ‘Royole’ bir şirket tamamladı. CES’te ilk kez tanıtılan Royole’nin katlanabilen akıllı telefonunu test ettik. Modelin ekranı açık durumdayken 7.3 inçlik bir tablet oluyor. Video izlemek veya web sitelerinde bir şeyler okumak için gayet ideal. Modeli, cebinize koymaya kalktığınızda ise ekranı dışta kalacak şekilde katlıyorsunuz. Mıknatıslı uçlar birbiriyle eşleşiyor ve ekran katlanmış oluyor. Royole, bu modelin ekranını özel olarak tasarlamış. Şu anda kullandığımız akıllı telefonların cam ekranları yerine modelde, esnek bir plastik malzeme kullanılmış. Bu sayede model yere düşse bile ekranı kırılma riski oldukça düşük. Tüm bunlara ek olarak katlanan akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sistemleri henüz hazır değil. Yaptığımız testlerde, ekran katlandığında işletim sisteminin arayüzünün hata verdiğini gördün. Bu da katlanan akıllı telefonların günlük hayatta kullanılabilmesi için biraz daha beklememiz gerektiğini gösteriyor.