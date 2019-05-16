Hem ilk kadın hem ilk Türk

TÜRKİYE’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Kaptanoğlu Denizcilik’in Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Kaptanoğlu, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi kısa adıyla BIMCO’nun ilk kadın ve ilk Türk Başkanı oldu. 14-15 Mayıs’ta Atina Pire Yat Kulübü’nde gerçekleştirilen törende konuşan Şadan Kaptanoğlu, konseyin ilk kadın Başkanı olarak Türkiye’nin denizcilikteki başarılarını dünyaya duyuracak olmanın çifte gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu değişim, BIMCO’nun modern, cesur kadın ve erkek üyelerinin omuzlarında gerçekleşiyor. Belirtmek isterim ki, BIMCO üyesi olmaktan gurur duyuyorum. BIMCO değerlerini daima en üst düzeyde taşıyacağım” dedi.

ANA GÜNDEM ÇEVRE

BIMCO üyelerine seslenen Kaptanoğlu, gemi sahipleri olarak denizcilik değerlerinin test edileceği bir döneme girdiklerinin altını çizdi. Kaptanoğlu, “Benim için güvenlik ve çevre, kişisel olarak önemli ve denizcilik endüstrisi, çevre gündeminin sektörümüzün geleceğini tanımlayacağı önemli bir dönemdedir. Çevre her zaman tüm başkanlarımızın gündeminde olmuştur. İşte ben de bu nedenle geleceği önceden düşünerek başkanlığım döneminde çevreciliği ana gündem maddem olarak belirledim” diye konuştu. Merkezi Danimarka Kopenhag’da bulunan konseyin dümenine geçerek 123 ülkede 2100 üyesi bulunan kuruluşun dünya ticaretindeki rotasına yön verecek olan Kaptanoğlu’na törende Başkanlık nişanını selefi Yunan Armatör Anastasios Papagiannopoulos taktı.

DÜNYANIN PİVOTU

BIMCO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarılı bir meslektaşına devrediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Papagiannopoulos, “Şadan Kaptanoğlu’nun BIMCO’nun bir sonraki Başkanı olarak seçilmesi, bu konudaki amacımızın en iyi şekilde yerine getirildiğinin kanıtıdır. Ben Yunan bir centilmen olarak bir Türk hanımefendisine dünyanın en büyük denizcilik organizasyonunun Başkanlığını devrediyorum. Bir kez daha Doğu Akdeniz, dünya deniz taşımacılığının pivotu haline geldi. Deniz, insanları, kültürleri, cinsiyetleri ve ulusları bir araya getirir” dedi.

2021’DE GENEL KURUL TÜRKİYE’DE

DÜNYANIN lider armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, bankalar ve sigorta şirketlerinin yöneticilerinin bulunduğu törende Türkiye’den de denizcilik camiasının isimleri katıldı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Lucien Arkas, Eşref Cerrahoğlu, Cengiz Kaptanoğlu ve Aret Taşçıyan törene katılan isimler arasındaydı.Törende konuşan Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, “Üç sebepten dolayı bugün önemli bir gün. Birincisi bir Türk vatandaşının küresel bir örgütün başına gelmiş olması. İkincisi bunun bir Türk kadını olması ki özellikle üzerinde durulması gereken bir şey. Üçüncüsü de Türk iş dünyasın vardığı noktaları göstermesi bakımından önemli” diye konuştu.

2 BİN 100 ÜYESİ VAR

BIMCO, 16 Şubat 1905’te Baltık ve Beyaz Deniz Konferansı adı altında Kopenhag’da kuruldu. Konseyin adı, ileriki yıllarda Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi olarak değiştirildi.

1920’de 12 ülkeden 500’ün altında üyesi varken, 1960’larda bu sayı 73 ülkeye çıktı. Bugün 123 ülkeden aralarında armatör, broker, acente, gemi işletenleri, koruma ve tazmin kulüpleri, klas kuruluşları, bankalar ve sigorta şirketlerinin bulunduğu 2100’ü aşkın üyesi bulunuyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası 51 organizasyonla ilişkisi var.

1960’larda dünya genelindeki ticaret filosunun yüzde 32’sini ve 93 milyon DWT’yi temsil ederken, bugün dünya genelindeki ticaret filosunun yüzde 65’i ve 550 milyon DWT’yi temsil ediyor.

Türkiye BIMCO’ya 1962’de üye oldu ve bugün Türkiye’den üye olan kurum sayısı ise 84’e ulaştı.

Kuruluşun bugüne kadar 43 başkanı oldu.