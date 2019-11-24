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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Helal ekonominin paydaşları 28 Kasım'da İstanbul'da buluşacak

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Helal ekonominin paydaşları 28 Kasım'da İstanbul'da buluşacak

7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenecek 5. Dünya Helal Zirvesi, büyüklüğü dünyada 4 trilyon doları aşan helal ekonominin paydaşlarını 28 Kasım-1 Aralık'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen tek helal fuarı olan 7. İİT Helal Expo ve eş zamanlı düzenlenecek 5. Dünya Helal Zirvesi, büyüklüğü dünyada 4 trilyon doları aşan helal ekonominin paydaşlarını İstanbul'da bir araya getirecek.

7. İİT Helal Expo ve 5. Dünya Helal Zirvesi, 28 Kasım-1 Aralık'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğinde ve Discover Events organizasyonunda yapılacak fuar ve zirvenin bu yılki teması "Tüm Nesiller için Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi" olacak.

4 gün boyunca 50 ülkeden 400'e yakın profesyonel katılımcıyı, 40 bine yakın ziyaretçiyi ve 9 bine yakın yabancı delegeyi ağırlamaya hazırlanan iki etkinlik, B2B'lere de zemin hazırlayarak tüm dünyada 4 trilyon doları aşan helal sektörünün payını artıracak.

Yiyecek-içecek, gıda işleme-paketleme, HORECA, kozmetik-kişisel bakım, sağlık ürünleri, İslami finans, medya, kamu kurumları, helal belgelendirme, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında faaliyet gösterenleri 14 bin metrekarelik sergi alanı içerisinde ağırlayacak fuar ve zirve, helal ekonomisinin küresel pazarı şekillendirme hedefinde önemli bir adım olacak.

"HELAL EKONOMİSİNİN YAKIN ZAMANDA KÜRESEL PAZARI ŞEKİLLENDİRMESİ BEKLENİYOR"

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde Müslüman nüfusun hızla arttığını, bununla doğru orantılı olarak tüketim ihtiyaçlarının da artış gösterdiğini kaydetti.

Ete, "4 trilyon doları aşkın bir piyasayı şekillendiren helal gıda, İslami finans, helal turizm, muhafazakar moda, helal kozmetik ve ilgili diğer sektörlerden ne yazık ki Türkiye ve birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla çok daha az pay alıyor." dedi.

Her yıl katlanarak büyüyen helal pazarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin bu alandaki ticari potansiyelini artırmak için düzenlenen 7. İİT Helal Fuarı'nda, ilgili tüm sektörlerin bir araya geleceğini aktaran Ete, şöyle konuştu:

"Dünya helal ekonomisi 2017 yılında 4 trilyon dolarlık bir hacme sahipken, 2021 yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. İslami finansın 3,5 trilyon dolar hacme ulaşması, gıda ve içecek sektörünün 1,9 trilyon doları geçmesi, muhafazakar giyimin ise 243 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi bekleniyor.

Ülkemiz, helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Dünyada her geçen yıl helal konusunda farkındalık artarken, ortak standartların varlığının önemi hissediliyor. Türkiye'de ortalama 15 milyar dolara yaklaşan helal gıda pazarı her yıl yüzde 100 büyüyor. İç pazarın bu yıl yaklaşık 30 milyar doları bulmasını bekliyoruz. Türkiye, ihracat tarafında ise hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da bizim için son derece sevindirici."

ULUSLARARASI İSLAMİ AŞÇILAR KUPASI DÜZENLENECEK

Yunus Ete, fuarda, dünya genelinden satın almacılar ile profesyonel bir B2B platformunda buluşulacağını ifade ederek, düzenlenecek Uluslararası İslami Asçılar Kupası dolayısıyla yerli ve yabancı şeflerin performans sergileyeceğini söyledi.
Ete, Afganistan, Cezayir, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, Brunei, Kamerun, Kanada, Kolombiya, Mısır, Gambiya, Almanya, Gana, Endonezya, İran, Irak, İtalya, Ürdün, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Hollanda, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Polonya, Portekiz, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Senegal, Singapur, Somali, Güney Kore, İspanya, Sudan, İsveç, İsviçre, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD, Özbekistan ve Yemen gibi ülkelerden 400’ün üzerinde firmanın fuarda satın alma heyetleri ve yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı bulacağını aktardı.

"(HELAL TURİZMİ) TÜRKİYE, BU NOKTADA DÜNYANIN EN ŞANSLI ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Dünya Helal Zirvesi Organizasyonu Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Ete, helal gıda tüketimi talebinin turizm sektörünü yakından ilgilendirdiğini, turizm sektöründe dini duyarlılıkların artmasının helal turizmine ilgiyi tırmandırdığını söyledi.

Türkiye'nin, bu noktada dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Ete, şöyle devam etti:

"Dünyada helal tatil hizmeti veren tesis sayısı 350 civarında. Bu tesislerin 150'si Türkiye'de. Tahminlere göre, helal turizmin parasal büyüklüg?ü önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyar dolara ulas?acak. Türkiye dıs?ında Endonezya ve Malezya'da bazı giris?imciler helal s?ehir oteller kategorisinde ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin de bu potansiyeli deg?erlendirerek harekete geçmesi halinde 2023 yılında 20 milyar dolarlık turizm gelirine ulas?ması öngörülüyor. Helal gıda pazarının artmasında İslam dünyasındaki hızlı nüfus artışının büyük etkisi var. Aynı şekilde hijyen ve sağlıklı olma özellikleri sebebiyle başka inançlardaki insanlar tarafından da helal gıda tercih ediliyor."

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