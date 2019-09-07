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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)
07.09.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Hedef otomotivde Rusya'ya olan ihracatı artırmak

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Hedef otomotivde Rusya'ya olan ihracatı artırmak

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotivde bu yıl Rusya'ya hedeflenen 500 milyon dolarlık ihracata katkısını artırmak amacıyla Moskova'da düzenlenen Comtrans 2019 Fuarına katıldı. OİB aracılığıyla fuara katılan 10 Türk firması, Rusya'nın yılda 23,6 milyar dolar düzeyine ulaşan otomotiv ithalatından daha fazla pay almak amacıyla ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Rusya'ya bu yıl hedeflenen 500 milyon dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirme yolunda bu ülkede gerçekleşen uluslararası fuarlara milli katılım sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda OİB, otomotivde 23,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren Rusya'da iş birliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirerek pazardan daha fazla pay almak amacıyla Moskova'da 2-7 Eylülde düzenlenen Comtrans 2019 Fuarı'na katıldı. OİB'in milli katılım organizasyonu ile otomotiv sektöründen 10 Türk firması da Rusya’nın en önemli ağır vasıta ve ticari araç fuarlarından biri olan Comtrans Fuarında yer alma fırsatı yakaladı. Ağır vasıta ve ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman, aksesuar ve tamir-bakım ürünlerinin sergilendiği fuara katılan Türk firmaları hava filtrelerinden yağ ve yakıt filtrelerine, debriyaj sistemlerinden direksiyon ve süspansiyon sistemlerine, fren balatalarından motor soğutma radyatörlerine kadar geniş bir yelpazede sergilediği en yeni ürünleri ile katılımcılardan büyük ilgi gördü.

RUSYA'NIN OTOMOTİV İTHALATI 23,6 MİLYAR DOLAR

Rusya'nın otomotiv ithalatı 2017 yılında 21,5 milyar dolar, 2018 yılında da 23,6 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı otomotiv ihracatı ise 2017 yılında yüzde 38 artışla 328 milyon dolar, 2018 yılında da 454 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında ise Türkiye'nin Rusya'ya yönelik otomotiv ihracatının 500 milyon doların üzerine çıkması hedefleniyor. Rusya'nın otomotivdeki başlıca ihraç kalemlerini 1,3 milyar dolar ile binek otomobiller, 371 milyon dolar ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, 561 milyon dolar ile otomotiv aksam ve parçaları, 421 milyon dolar ile özel amaçlı motorlu taşıtlar oluştururken Türkiye'nin Rusya'ya yönelik ihracatında otomotiv tedarik sanayi ürünleri ilk sırada yer alırken, ana sanayinde ise sırasıyla binek otomobiller, otobüs minibüs midibüsler, özel amaçlı motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve çekiciler en fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında yer aldı.

 

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