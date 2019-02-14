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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Hedef esnaf ve sanatkarı ihracatçı yapmak’

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‘Hedef esnaf ve sanatkarı ihracatçı yapmak’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek katma değerli ihracatın Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çekeceğini belirterek “Bunun için esnafımızın da ihracatçı olması için destekler sağlıyoruz. Hedefimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı yerel bir işletme olmaktan çıkarıp e-ticareti kullanarak ihracatçı yapmak” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından “Esnaf’ın Duası, Türkiye’nin Bekası” başlığıyla düzenlenen “Türkiye Esnaf Buluşması” etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başkent Voleybol Salonu’ndaki etkinliğin açılışında, sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştiren esnaf ve sanatkarın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olduğunu söyledi.

AHİLİK İLKELERİ

Esnafın, ticarette sadece kar elde etmenin dışında toplumun refahını da ön planda tutan Ahilik Teşkilatı’nın günümüzdeki temsilcileri olduğunu dile getiren Pekcan, bunun temel ilkelerinin hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kar olduğunu ifade etti. Pekcan, Ahi birliklerinin, bu ilkelere uymayanların “pabuçlarını dama atarak” cezalandırdıklarını da hatırlattı.

Bakanlık olarak Ahilik ilkelerine aykırı davrananlara karşı önlem aldıklarını belirten Pekcan, “Bu çerçevede iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketiciye zarar verenleri engellemek için denetimler yapıyoruz. Bu süreçte fırsatçılık yapanların alın teriyle kazananların üzerinde tahakküm kurmasına izin vermeyeceğiz. Dürüst esnaflarımız da bu adımlarımızda bize büyük destek veriyor” diye konuştu.

Pekcan, esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli yeni kredi imkanları gibi bir çok destek sağladıklarını, esnafı faize ezdirmediklerini ifade etti.

Pekcan, “Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi” vizyonu doğrultusunda esnafın rekabet gücünü artıracak adımlar attıklarını kaydederek, “Sizlerden (esnaf) gelen binlerce talebi değerlendirdik, bir kısmını karşıladık bir kısmını da ilgili kurumlara ilettik. Hepsini takip ediyor, sizlere geri dönüş yapıyoruz. Bakanlık olarak sizler adına atılacak her adımın takipçisi olmaya ve sorunlarınızı hızla çözmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DESTEK VERİYORUZ

Türkiye’nin gelişmesini, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini sağlayacak anahtarın daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracat olduğunu dile getiren Pekcan, “Bunun için esnafımızın da ihracatçı olması için destekler sağlıyoruz. Hedefimiz, esnaf ve sanatkarlarımızı yerel bir işletme olmaktan çıkarıp e-ticareti kullanarak ihracatçı yapmak” dedi.

E-TİCARET EĞİTİMİ

Pekcan, bu kapsamda, esnafların ihracat kapasitesini artırmak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verdiklerini kaydetti. Pekcan, “Sizlerden beklentimiz iç ticaretteki başarınızı dış ticarete de yansıtarak, ihracatımıza daha fazla katkı sunmanızdır. İnşallah bu hedeflerimizde de başarılı olacak, esnafımızı dünya pazarlarına açacağız” ifadelerini kullandı.

 

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