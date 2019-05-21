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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak Coşan
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedef ‘Cannes’ın turistleri

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Hedef ‘Cannes’ın turistleri

Yabancı turist sayısında yaşanan hızlı yükseliş, turizm sektöründe beklentilerin de değişmesini sağladı. Otellerin yüksek doluluklara ulaşmasının ardından yeni bir döneme girildiğine dikkat çeken Ela Qualty Resort Belek Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Artık nitelikli turist için çalışmalıyız. Cannes’da, New York’ta tatil yapan turisti Türkiye’ye çekmeliyiz. Pahalı yani nitelikli odalarımıza talebi arttırmalıyız” dedi.

TÜRKİYE son yıllarda turizmde hızlı büyüyor. 2016 ve 2017’deki kötü sürecin ardından hızlı bir toparlanma sürecine giren turizm sektörü, 2019’da yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Bu toparlanma ve hızlı yükselişte Türkiye’nin ana pazarları olan Rusya, Almanya ve İngiltere’den gelen turist sayısındaki artışın yanında yeni pazarların da eklenmesinin çok büyük faydası olduğuna dikkat çeken Antalya Belek’te bulunan Ela Qualty Resort Belek’in Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “2016’da Rusya ile yaşanan krizin ardından Rus turist devre dışı kalmış, turizm sektörü farklı pazarlara yönelmişti. Aynı dönemlerde Avrupalı turist sayısı da bir hayli azalmıştı. O dönemde yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Önce Rus ve Avrupalı turist geri döndü. Bu dönüşe çalışma yapılan yeni pazarlar da eklendi. Şimdi 40 ülkeden turist ağırlamaya başladık. Ancak artık yeni bir döneme girmeliyiz. Nitelikli turist için çalışmalıyız. Cannes’da, New York’da tatil yapan turisti Türkiye’ye çekmeliyiz” diye konuştu.

Hedef ‘Cannes’ın turistleri

BREXİT BİZE YARADI

Türk Hava Yolları’nın, Londra, Berlin, Münih, Stockholm, Stuttgart, Moskova, St. Petersburg, Amman, Cidde, Cezayir, Tel Aviv ve Kuveyt gibi hedef pazarlara Antalya Havalimanı’ndan doğrudan uçuşlara başlamasının Antalya’ya gelen turist sayısını artıracağını dile getiren Gezgin, “Bu yılın ocak -nisan döneminde birinci pazarımız Rusya’dan Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 47 arttı. İkinci sırada ise yüzde 31 artış ile Almanya yer alıyor. Brexit nedeniyle Paund’un Euro karşısında değer kaybı İspanya ve Yunanistan’a giden İngilizleri Türkiye ve Mısır’a yöneltti. Bizim İngiltere ile Paund bazlı kontrat yapmamızın da bunda etkisi var. Yılın ilk dört ayında Antalya’ya gelen İngiliz turist sayısında 49 artış yaşandı. Her yıl İspanya’ya giden 12 milyon İngiliz turistin 2 milyonunu bölgemize çekmeyi hedefliyoruz. Aynı dönemde birçok açıdan Almanya’ya benzeyen Polonya’dan gelen turist sayısı ise yüzde 69 arttı. AB’ye girdikten sonra zenginleşen Polonya, Romanya ve Macaristan Türk turizmi için gelecek vaat eden ülkeler” dedi.

PAHALI ODAYI SATALIM

Zengin turistin gelmesiyle birlikte nitelikli odalara olan ilginin de artacağına değinen Gezgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artan turist sayısı ile birlikte daha pahalı satılan nitelikli odalara olan ilgide de bir artış var. Rusya ve BDT ülkeleri villa konseptli odalarımızı tercih etmeye yeniden başladı. Göl evlerine olan Batı Avrupalıların talebi de bizi memnun ediyor. Yurtdışı ile döviz bazlı çalıştığımız için zaten çok fazla artış yapmadık. Ancak villa ve göl evi konseptli odalar ne kadar fazla tercih edilirse o kadar iyi olur. Böylece zam yapmadan elde edilen geliri hızlı bir şekilde arttırabiliriz.”

Hedef ‘Cannes’ın turistleri

ÇOCUKLARA ÖZEL KONSEPT

ELA Quality Resort hakkında da bazı bilgiler paylaşan Ufuk Gezgin, “Otelimizde 750 kişiye istihdam sağlıyoruz. Tesislerimizde konaklayan 4 aileden birisi, bir sonraki senelerde otelimize tekrar geldiler. Bu sektör ortalamasının üzerinde. Çocuklu ailelere yönelik hayata geçirdiğimiz Everland Q City konsepti ile fark yarattık. Q City’e; itfaiye istasyonu, hastane, diş kliniği ve moda evine bu yıl uzay merkezi, banka ve dondurma fabrikasını ekledik. Çocuklara özel hizmet anlayışını getirdik. Konseptimiz ile ‘Quality Management Awards 2018’de, ‘Türkiye’nin En İyi Yönetilen Çocuk Etkinlik Oteli’ seçildik. Geçen yıldan bugüne kadar 18 bin 25 çocuğun aktivitelere katılarak çeşitli meslekleri öğrenmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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