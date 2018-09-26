Hedef 2019'da 4 milyon yolcu
Yedi yeni uçak alacaklarını söyleyen Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Türk turizm sektörüne olan inancımız ve Avrupa çıkışlı uçuşlarımızın başarısı neticesinde kapasitemizi arttırmaya karar verdik. 2019 hedefimizi yüzde 30 büyüme ve 4 milyon yolcu” dedi.
CORENDON Airlines 2019’da kapasite artışına gideceğini açıkladı. 2005 yılında kendi tur operatörlerinin Hollanda ve Belçikalı yolcularını Türkiye’ye getirmek için kurdukları şirketlerinin, bugün 45 ülkeden dünyanın birçok tatil destinasyonuna turistik uçuşlar düzenlediğini belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Türkiye turizmiyle ilgili büyük beklentilerimiz ve son iki yıldır ağırlık verdiğimiz Avrupa çıkışlı uçuşlarımıza gösterilen ilginin neticesinde yatırımlarımızı arttırmaya karar verdik. Şu anda bünyemizde 11’i Türkiye, 2’si Malta, 3’ü de Hollanda bayraklı olmak üzere 16 uçağımız bulunuyor. Filomuza, 2019 senesinde ikisi fabrika çıkışlı Boeing 737 MAX 8 olmak üzere 7 yeni uçak katılacak. Bu uçakların 4’ü Türkiye, 3’ü de Corendon Airlines Europe yapımızda operasyonunu sürdürecek. Filomuza katılacak yedi uçağa ilave olarak, kısa süreli yapılacak olan kiralamalar ile toplamda 29-30 uçak ile faaliyet göstereceğimiz 2019 yaz sezonunda büyük başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.
YÜZDE 30 BÜYÜME
Biri Türkiye, 2’si Avrupa bayraklı olmak üzere 3 havayolu şirketiyle hizmet veren Corendon Airlines Group’un, filosundaki uçakların yanı sıra Avrupa’daki base sayısını da arttıracağına dikkat çeken Karaer, “2019’da Antalya’ya ek olarak, yurtiçinde İzmir ve İstanbul Sabiha Gökçen meydanlarına ve yurtdışında Köln, Girit (Heraklion ve Chania), Hurghada, Maastricht, Amsterdam, Brüksel, Tel Aviv ve Banjul’da uçak base edeceğiz. Tüm bu yatırımlar sonucunda 2019 yılı büyüme hedefimiz yüzde 30 olarak belirledik” diye konuştu.
SESSİZ VE TASARRUFLU
Türkiye’nin ilk Boeing 737 MAX 8’ini 2018 senesinin mayıs ayında filolarına kattıklarına dikkat çeken Karaer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı modelden üç uçak için daha anlaşmalarını imzaladık. Boeing’in Seattle’daki fabrikasında üretilecek uçaklardan iki tanesi 2019, bir tanesi ise 2020’de teslim alınacak. Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Gücünü CFM International’ın Boeing 737 MAX’e özel olarak ürettiği LEAP-1B motorlardan alan uçak, yüzde 15-20 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu da azaltıyor. 6.570 kilometre menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. MAX serisi, yeni aerodinamik tasarımıyla da dikkat çekerken rakiplerine oranla hem daha çevreci hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre yuzde 40 daha sessiz olma özelliği taşıyor.”
ENGELSİZ HAVAYOLU ŞİRKETİ
2005’te kurulan Corendon Airlines hakkında bilgiler de paylaşan Yıldıray Karaer, “Fark Yarat sloganıyla girdiğimiz havacılık sektöründe birçok örnek uygulamaya ve ilklere imza attık. Avrupa’da ilk ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası’nı aldık. Dünyada az sayıda havayolu şirketinin ulaşabildiği IOSA (IATA Operasyonel Güvenlik Audit) ve ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarına sahibiz. Engelli yolcuların rahatlıkla uçabilmesi için gerekli şartları sağlamasıyla Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Engelsiz Hava Taşımacılığı Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk havayolu şirketiyiz” dedi.
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