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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hazine’ye borç yönetiminde büyük ödül!

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Hazine’ye borç yönetiminde büyük ödül!

Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.

Uluslararası sermaye piyasaları hakkında periyodik olarak piyasa değerlendirmesi, rapor, makale, röportaj gibi yayınlar hazırlayan ve alanında en itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital (eski adıyla Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç yönetimi birimini, "Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi" seçti. Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve Eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim olarak değerlendirildi.

GÜVENİ GÜÇLÜ TUTTUK

Ödüle ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. Sonuçta en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu bildiren Albayrak, "Bu, her anlamda elimizi güçlü tutuyor. Bu gücümüzü koruyarak, kazanımlarımızı muhafaza ederek hedeflerimize ilerleyeceğiz" dedi. Albayrak, yaşanan olağanüstü oynaklık dönemi boyunca, tüm ekiple yatırımcıların nasıl tepki vereceğini öngörmek için hatasız bir projeksiyon ortaya koyduklarını ve fon sağlamak konusunda en uygun pencerelerden faydalandıklarını dile getirerek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BAŞARILI BORÇLANMA

GLOBALCAPITAL’ın ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye’nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, “Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı” ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede, tüm zorlu süreçlere rağmen, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalara işaret edilerek, yatırımcılara verilen güçlü güvenin sürecin kolaylıkla atlatılmasını sağladığı bildirildi. Değerlendirmede, Türkiye ile ilgili uluslararası piyasalarda yer alan olumsuz gündemlere, ağustos ayından sonra devam eden zorlu süreçlere rağmen piyasalardan en iyi koşullarda, en iyi enstrümanla 2018’de 7.7 milyar dolar, 2019’da Euro, dolar ve sukuk piyasalarından toplam 8.7 milyar dolarlık finansman sağlandığı vurgulanırken, bu sayede Türkiye’nin projeksiyonların altında bir faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi.

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