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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Hazine arazileri lavanta açacak

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Hazine arazileri lavanta açacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu düzenleme ile hazineye ait araziler hem devlete gelir getirecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bitkisel ve aromatik bitkiler yetiştirilmesi için değerinin binde biri oranında kiraya verilecek olan araziler ekonomiye kazandırılmış olacak. Düzenleme kapsamında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ilk kiralama işlemi de gerçekleştirildi. Değeri 440 bin lira olan 21 dönümlük araziyi yıllık 440 liraya kiralayan üreticinin lavanta ekeceği öğrenildi.

LALELERİYLE ünlü Manisa, lavanta üreticilerinin yeni gözdesi olma yolunda. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni düzenleme ile hazine arazilerinin bitkisel ve aromatik bitkiler konusunda teşviklerini ve kiralamasını düzenleyen mevzuatlar girişimcileri harekete geçirdi. Değerinin çok altında kiraya verilen araziler ilgi odağı olmaya başlarken Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ilk kiralama işlemi de gerçekleştirildi.

DEĞERİNİN BİNDE BİRİ ORANINDA KİRAYA VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığının çıkardığı düzenleme hakkında bilgi veren Manisa Defterdarı Şenol Gezer, "Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu düzenleme ile hazine arazilerinin bitkisel ve aromatik bitkiler konusunda teşviklerini ve kiralamasını düzenleyen mevzuatlar yer almaktadır. Bu mevzuatların amacı tıbbi ve bitkisel aromatik bitki üretimini ülkemizde yaygınlaştırarak ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak. Bu hazine arazilerinin bedelinin binde biri yani bir milyon tutarlı hazine arazisinin bin liraya kiraya verilmesi demek. Böylece maliyet unsuru düşürülerek, halkı üretime teşvik etmek amaçlanıyor. Bu konuda bakanlık düzenlemeler yaptı" dedi.

"LAVANTA BAHÇELERİ TURİZME DE KATKI SAĞLAYACAK"

Alternatif tıp ve kozmetik ürünleri konusunda bu ürünlerin yetiştirilmesini sağlamak amacıyla destek verildiğini söyleyen Gezer sözlerine şöyle devam etti:
"Manisa ilimizde de bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yerlerimizi bulmaya çalıştık ve bu konuda çeşitli girişimlerde bulunarak Manisa ilimize, özellikle bu anlamda sanayileşmesi amacında çalışmalarımız oldu. Manisamız turizm anlamında özellikle tıbbi bitkisel aromatik alanda benim üstünde durduğum lavanta konusunda görselliğe çok etkili olacağını düşünerek özellikle ilimizde geçen hızlı tren hattının olduğu güzergahlara lavanta ekimini sağlayarak geçen yolcuların dikkatini çekmesini ve Manisa’ya gelmesini sağlamak ve buradaki tarihi dokusu olan yerlerin de gezilmesini ve buraya olan turizm katkısının sağlanması amaçlandı. Ekonomik katkısı çok olacak olan ürünlerin de yetiştirilmesini Tarım İl Müdürlüğümüzün destekleri, valimizin destekleri ile bu konudaki çalışmaları sürdürerek hem ekonomik kazançlarını arttırmak hem de Manisa ilimizin ürün çeşitliliğine bir katkıda bulunmak amacıyla böyle bir çalışma işine girdik. Bu konuda uzman öğretim görevlilerimizden ‘nasıl’, ‘ne yapabiliriz’ sorularını yerinde inceleyerek bir takım projeksiyonlarda bulunmaya çalıştık. Manisa ilimizin Şehzadeler ilçesinde bir vatandaşımız bu konu hakkında bilgi sahibi olduğu için başvurusunu yaptı ve biz burada yardımcı olduk. Gerekli bilgi ve belgeleri doldurduktan sonra bakanlığa gönderdik ve bu bilgi ve belgeler onaylandı."

"BAŞVURULARI BEKLİYORUZ"

21 dönümlük ve 440 bin lira değerindeki hazine arazisini vatandaşın yıllık 440 liraya kiraladığını anlatan Gezer, "Yapmak istediği üretimi ve ürünü orada ekecek ve ilk proje Şehzadeler ilçesinde gerçekleşmiş olacak. Tıbbi ve aromatik bitkileri üretmek isteyen vatandaşlarımız, bu tüzel kişi de olur çiftçi de olur, bu anlamda profesyonel sanayileşmiş ürün ve üretim tesisi kurmak isteyenler ilimizde bulunan Manisa Defterdarlığına an itibari ile başvurabilirler. Ayrıca ilçelerdeki mal müdürlüğümüze de başvurabilirler. Gerekli form bu belirttiğimiz yerlerde vatandaşlarımıza verilip rehberlik yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

 

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