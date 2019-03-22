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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.03.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Hayalet bankacıya hapis cezası verildi!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Hayalet bankacıya hapis cezası verildi!

Kendisini, banka sahibi olarak tanıtarak çok sayıda firmadan, kredi çıkarma vaadi ile para alan Gürcan Büyükarslan (57), dolandırıcılık suçlaması ile yargılandığı davada hapis cezası aldı. Büyükarslan, bir süre önce de Gürcistan’da emeklileri konut sahibi yapma vaadi ile dolandırdığı gerekçesi ile tutuklandı.

MALİ sıkıntı yaşayan ve finansman arayışı olan firmalar ile temas kuran Büyükarslan, yaptığı görüşmelerde kendisini kimi zaman avukat, kimi zaman banka sahibi kimisi finans danışmanı olarak tanıttı. Büyükarslan, İtalyan Alberto Micalzzi ile de, şirketinin yaşadığı mali sıkıntı aşamasında temasa geçti. Büyükarslan, başlangıçta görüşmeleri Micalzzi ile yürütse de bir süre sonra İtalyan şirketin çalışanı Merve Paksoy ile yürüttü. Büyükarslan, Paksoy’a toplam 500 milyon Euro’luk kredi çıkaracağını, anılan krediyi ortak kullanacaklarını söyledi.

PARALAR NİŞANLISININ HESABINA
Büyükarslan, anılan kredinin çıkarılması için bir takım masrafların olduğunu söyledi. Paksoy, Büyükarslan’a toplam 490 bin Euro’yu elden verdi. Para ödemelerinin bir kısmına Büyükarslan’ın eski nişlanlısı Hande Y. de tanık oldu. Büyükarslan, adına gelen paraların önemli bir kısmının yatırıldığı banka hesabı Y.’ye aitti.

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BELGE SAHTE ÇIKTI
Paksoy, yaptığı ödemelere karşın kredinin akıbetini sık sık Büyükarslan’a sordu. Büyükarslan, her seferinde farklı bir bilgi verdi. Büyükarslan bir süre sonra kredinin çıktığı bilgisini Paksoy’a bildirdi. Bu aşamada çıkan belgeyi de Paksoy’a ilettti. Ancak Paksoy yaptığı araştırma sonrası anılan belgenin sahte olduğu tespit etti. 

BAŞKA MAĞDURLARA DA ULAŞTI
Dolandırıldıklarını anlayan Paksoy bu aşamadan sonra verdiği paranın iadesini isterken bir yandan da Büyükarslan ile araştırmalarını yoğunlaştırdı. Büyükarslan’ın, benzer şekilde çok sayıda firmaya kredi bulma vaadinde bulunduğunu öğrenen Paksoy, verdiği parayı alamayınca Büyükarslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BORCUM YOK ALACAKLIYIM
Büyükarslan  hakkında dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı.  İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava, Büyükarslan, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Büyükarslan, Paksoy’dan para almadığını, aksine kendisinin İtalyan Micalzzi’den alacaklı olduğunu öne sürdü.

HAPİS CEZASI ÇIKTI
Mahkeme, 7 yıl süren yargılama sonrası Büyükarslan’a dolandırıcılık suçundan 1 yıl 8 ay hapis 50 gün de adli para cezası verdi. Mahkeme, söz konusu cezayı erteledi.

Hayalet bankacıya hapis cezası verildi


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.03.2019)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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