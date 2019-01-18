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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Havza yönetimine düzenleme

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Havza yönetimine düzenleme

Havza yönetiminde söz sahibi olan yönetim organlarının oluşumu ve görevlerinde düzenleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Havza Yönetimi Merkez Kurulu üyelerinin belirlenmesinde düzenlemeye gidildi.      

Kurula, ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı başkanlık edecek. Kurul, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin genel müdürleri, Devlet Su İşleri, Su Yönetimi, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji, Orman, Tarım Reformu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Balıkçılık ve Su Ürünleri genel müdürleri, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK AŞ Genel Müdürü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanından oluşacak.      

Havza Yönetimi Merkez Kurulunun görevleri arasında, havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve uygulamaları takip etmek, su yönetimiyle ilgili ulusal seviyede problemleri gündeme getirerek, çözümü için karar almak ve uygulamaları izlemek, içme-kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak içme-kullanma suyu havza koruma planı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri takip etmek yer alıyor.      

Havza Yönetimi Merkez Kurulu yılda en az bir defa toplanacak. Tebliğle ayrıca Havza Yönetim Heyeti, İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun teşkili, görevleriyle çalışma usul ve esasları da düzenlendi.      

            

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