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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
26.07.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Havalimanlarındaki yolcu sayısında artış

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Havalimanlarındaki yolcu sayısında artış

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün Haziran 2018 verilerine göre, 54 havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında artışı yaşandı. En fazla artış yüzde 98'lik oranla Kapadokya Havalimanında görüldü.

ÜLKEMİZDE bulunan havalimanları, gelen-giden yolcu sayısında 2017 Haziran verilerine göre yüzde 16.2'lik artış gösterdi. Bu artışa göre geçtiğimiz yıl haziran ayına kadar 83 milyon 963 bin 379 kişilik yolcu trafiği görülürken, yine 2018 yılı haziran ayı itibari ile 97 milyon 604 bin 617 kişinin seyahat ettiği belirtildi

Sayısal olarak en fazla gelen-giden yolcu sayıları incelendiğinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı 2018 yılı haziran ayına kadar 32 milyon 558 bin 271 kişilik yolcu sayısıyla birinci sırada yer aldı. Kesin olmayan verilere göre, İstanbul'u ikinci sırada 11 milyon 808 bin 378 kişi yolcu sayısıyla Antalya Havalimanı takip etti. Verilere göre, 8 milyon 733 bin 087 bin kişi ile Ankara Esenboğa Havalimanı üçüncü, 6 milyon 461 bin 800 kişi ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

Oransal olarak bakıldığında da 2018 yılı haziran ayı içerisinde en fazla artış yüzde 98 ile Kapadokya Havalimanında oldu. Kapadokya Havalimanını yüzde 83'lük artış ile Sinop Havalimanı izledi.

 

 

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