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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.04.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

HAVAİST İstanbul Havalimanı'na gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz! İşte Havaist sefer ve ücretleri

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HAVAİST İstanbul Havalimanı'na gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz! İşte Havaist sefer ve ücretleri

İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla HAVAİST, 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyecek. HAVAİST, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak ve 6 Nisan'dan itibaren 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada, günlük 90 bin yolcuya ulaşım hizmeti verecek.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim'de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST'in 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyeceği duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması HAVAİST, sefer sayısını bin 900'e çıkaracak. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.

Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkartan HAVAİST, yeni planlama yaptı. Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuları kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak planlamaya göre sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkartıldı.

HAVAİST İstanbul Havalimanına gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz İşte Havaist sefer ve ücretleri

HAVAİST, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle, 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı olarak bin 900 sefer gerçekleştirerek günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak. Havaalanına "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti verecek olan HAVAİST'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.

20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren HAVAİST, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.

HAVAİST'İN HAT VE TARİFELERİYLE İLGİLİ BİLGİLERİ ŞÖYLE:

HAD KODU HAT ADI FİYAT TARİFESİ (TL)
İST - 1 Yenikapı 18
İST - 2 TÜYAP21
İST - 3 Otogar 16
İST - 4 Bakırköy 18
İST - 5 Beşiktaş 18
İST - 6 Alibeyköy Cep Otogarı 16
İST - 7 Kadıköy 25
İST - 8 Pendik 30
İST - 9 Hacıosman 16
İST - 10 Sancaktepe 2525
İST - 11 Arnavutköy12
İST - 12Kemerburgaz 12
İST - 13Sarıyer 16
İST - 14 Başakşehir 14
İST - 15 Bahçeşehir 16
İST - 16  Mahmutbey Metro 15
İST - 17 Halkalı 16
İST - 18 Mecidiyeköy 16
İST - 19 Taksim 18
İST - 20 Sultanahmet18

 

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulundu
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