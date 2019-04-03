HAVAİST İstanbul Havalimanı'na gidecek yolculara 15 gün ulaşım ücretsiz! İşte Havaist sefer ve ücretleri
İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla HAVAİST, 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyecek. HAVAİST, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak ve 6 Nisan'dan itibaren 150 otobüsle 20 ayrı hatta, 65 noktada, günlük 90 bin yolcuya ulaşım hizmeti verecek.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim'de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST'in 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyeceği duyuruldu.
İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması HAVAİST, sefer sayısını bin 900'e çıkaracak. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.
Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkartan HAVAİST, yeni planlama yaptı. Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuları kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak planlamaya göre sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkartıldı.
HAVAİST, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle, 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı olarak bin 900 sefer gerçekleştirerek günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak. Havaalanına "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti verecek olan HAVAİST'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.
20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren HAVAİST, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.
Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.
HAVAİST'İN HAT VE TARİFELERİYLE İLGİLİ BİLGİLERİ ŞÖYLE:
|HAD KODU
|HAT ADI
|FİYAT TARİFESİ (TL)
|İST - 1
|Yenikapı
|18
|İST - 2
|TÜYAP
|21
|İST - 3
|Otogar
|16
|İST - 4
|Bakırköy
|18
|İST - 5
|Beşiktaş
|18
|İST - 6
|Alibeyköy Cep Otogarı
|16
|İST - 7
|Kadıköy
|25
|İST - 8
|Pendik
|30
|İST - 9
|Hacıosman
|16
|İST - 10
|Sancaktepe 25
|25
|İST - 11
|Arnavutköy
|12
|İST - 12
|Kemerburgaz
|12
|İST - 13
|Sarıyer
|16
|İST - 14
|Başakşehir
|14
|İST - 15
|Bahçeşehir
|16
|İST - 16
|Mahmutbey Metro
|15
|İST - 17
|Halkalı
|16
|İST - 18
|Mecidiyeköy
|16
|İST - 19
|Taksim
|18
|İST - 20
|Sultanahmet
|18
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