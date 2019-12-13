Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hastalıktan ari destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.