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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hastalara ilaç oldular

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Hastalara ilaç oldular

Hangi ilacın ne zaman ve kaç doz alınacağını hatırlatan akıllı kutular artık hayatımızda. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan akıllı ilaç kutuları size alacağınız ilaçları bildirimlerle hatırlatıyor.

Doğru zamanda doğru ilaçları almak tedavilerin en kritik konusu. Birden çok ilaç almak zorunda kaldığımızda ise işler karışıyor. Hangi ilacı, ne zaman ve kaç doz alacağımızı hatırlamakta zorlanabiliyoruz. Bu sorundan yola çıkan teknoloji şirketleri, akıllı ilaç kutuları geliştirdi. Akıllı ilaç kutuları bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve uygulamalar üzerinden kontrol ediliyor. İçeceğiniz ilaçları akıllı kutulara koyduktan sonra uygulamaya ne zaman içeceğinizi giriyorsunuz ve doğru zaman geldiğinde bu cihazlar size bildirim göndererek hatırlatıyor. Siz ilaç içmeyi unutsanız bile aile üyeleriniz veya doktorunuza bu bilgi gidiyor. Bu yeni cihazların en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise ilaçların adı, dozajı, reçete talimatları gibi bilgileri kaydedebilmeniz ve ilacınızı içmeden hemen önce size hatırlatılması. Ayrıca akıllı kutuların kapağının ne zaman açıldığına dair tüm verilerin geçmişe yönelik tutulması ise dikkatimizi çeken özellikler arasında. Biz de bu hafta akıllı ilaç kutularını araştırdık. 

Hastalara ilaç oldular


ÇOCUK KİLİDİ VAR

XIAOMI’nin geliştirdiği model ‘Zayata’ oldu. Modelin öne çıkan özelliği siz ilaç almadığınız zamanlarda kendisini kilitlemesi. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan Zayata, ilaç alacağınız zaman kilidini açıyor. İlacınızı alıp, haznesini kapattığınızda kendisini kilitliyor. Böylelikle çocukların ilaçlara erişmesini engelliyor. Kalem pille çalışan modelin üzerinde bir LCD ekran bulunuyor ve ilaç içeceğiniz zamanı akıllı telefon uygulamasına bakmadan kontrol edebiliyorsunuz. 175 TL

AİLE ÜYELERİ TAKİP EDİYOR

Akıllı ilaç kutuları arasında dikkat çeken modellerden biri ‘Memo Box’. Bu akıllı kutuyu, akıllı telefonunuzun bluetooth’u ile uygulama üzerinden eşleştiriyorsunuz. Sonrasında akıllı kutuya ilaçlarınızı koyuyorsunuz. Uygulamaya hangi ilacı ne zaman içeceğinizi kaydediyorsunuz. İçeceğiniz ilacın zamanı geldiğinde akıllı telefonunuza gelen bildirimlerle ilaçları hatırlıyorsunuz. Ayrıca uygulamaya içindeki ilaçların adı, dozajı, reçete talimatları veya ilaç önlemleri gibi bilgileri kaydedebiliyor. Dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri aile üyeleri ve doktorların, uygulama üzerinden gerçek zamanlı olarak ilaç alımını izleyebilmesi. 650 TL

Hastalara ilaç oldular

DOĞRU SICAKLIKTA TUTUN

İlaçları doğru zamanda almak kadar doğru sıcaklıkta tutmak da önemli. ‘MedAngel ONE’ adındaki cihaz, ilaçlarınızı doğru sıcaklıkta tutmanıza ve taşımanıza yardımcı oluyor. Bir ısı sensörüne sahip olan cihaz, bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı cihazlarınızla eşleşiyor. Isısını kontrol etmek istediğiniz ilacın çeşidini uygulama üzerinden seçiyorsunuz, sonrasında ise tüm kontroller MedAngel ONE’a kalıyor. Sıcaklık her güvenli seviyenin sınırlarına yaklaştığında veya aştığında akıllı cihazınıza bildirim gönderiliyor. 595 TL

Hastalara ilaç oldular

ROBOTUN ELİNDEN ALIN

Hayatımızın her alanında yer almaya başlayan robotlar, ilaç takibi konusunda da kendini gösteriyor. Bu modellerden biri ‘Pillo’ oldu. Kullanıcıların kişisel sağlık asistanı olarak görev yapan robotun bir hap haznesi bulunuyor. Haznesinin içine hangi günde ve hangi öğünde alacağınız ilaçları yerleştiriyorsunuz. Pillo, bu ilaçları doğru zamanda size hatırlatarak servis ediyor. Üzerinde kamera bulunan model, evde yaşayan farklı kullanıcıları ayırt ediyor ve ona göre uygun ilacı kaba koyuyor. Örneğin; ebeveynlerle çocukları ayırt edebiliyor. Tüm veriler ise arşivlenerek tedavi takibi doktorlarla paylaşışabiliyor. 349 dolar

Hastalara ilaç oldular

KAPAĞI AKILLI

PILLSY ergonomik model olarak öne çıkıyor. Akıllı bir kapak olarak tasarlanan model, küçük boyutlarıyla çantalara veya ceplere sığabiliyor. Diğer modellerde olduğu gibi bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaza, ne zaman ilaç içeceğinizi yazıyorsunuz. Pillsy sizin doğru zamanda kutunun kapağını açıp açmadığınızı kontrol ediyor. Kapak açılmadığında ise akıllı telefonunuza bildirim gönderiliyor. 350 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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