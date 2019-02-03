Hastalara ilaç oldular

Doğru zamanda doğru ilaçları almak tedavilerin en kritik konusu. Birden çok ilaç almak zorunda kaldığımızda ise işler karışıyor. Hangi ilacı, ne zaman ve kaç doz alacağımızı hatırlamakta zorlanabiliyoruz. Bu sorundan yola çıkan teknoloji şirketleri, akıllı ilaç kutuları geliştirdi. Akıllı ilaç kutuları bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor ve uygulamalar üzerinden kontrol ediliyor. İçeceğiniz ilaçları akıllı kutulara koyduktan sonra uygulamaya ne zaman içeceğinizi giriyorsunuz ve doğru zaman geldiğinde bu cihazlar size bildirim göndererek hatırlatıyor. Siz ilaç içmeyi unutsanız bile aile üyeleriniz veya doktorunuza bu bilgi gidiyor. Bu yeni cihazların en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise ilaçların adı, dozajı, reçete talimatları gibi bilgileri kaydedebilmeniz ve ilacınızı içmeden hemen önce size hatırlatılması. Ayrıca akıllı kutuların kapağının ne zaman açıldığına dair tüm verilerin geçmişe yönelik tutulması ise dikkatimizi çeken özellikler arasında. Biz de bu hafta akıllı ilaç kutularını araştırdık.









ÇOCUK KİLİDİ VAR



XIAOMI’nin geliştirdiği model ‘Zayata’ oldu. Modelin öne çıkan özelliği siz ilaç almadığınız zamanlarda kendisini kilitlemesi. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan Zayata, ilaç alacağınız zaman kilidini açıyor. İlacınızı alıp, haznesini kapattığınızda kendisini kilitliyor. Böylelikle çocukların ilaçlara erişmesini engelliyor. Kalem pille çalışan modelin üzerinde bir LCD ekran bulunuyor ve ilaç içeceğiniz zamanı akıllı telefon uygulamasına bakmadan kontrol edebiliyorsunuz. 175 TL

AİLE ÜYELERİ TAKİP EDİYOR



Akıllı ilaç kutuları arasında dikkat çeken modellerden biri ‘Memo Box’. Bu akıllı kutuyu, akıllı telefonunuzun bluetooth’u ile uygulama üzerinden eşleştiriyorsunuz. Sonrasında akıllı kutuya ilaçlarınızı koyuyorsunuz. Uygulamaya hangi ilacı ne zaman içeceğinizi kaydediyorsunuz. İçeceğiniz ilacın zamanı geldiğinde akıllı telefonunuza gelen bildirimlerle ilaçları hatırlıyorsunuz. Ayrıca uygulamaya içindeki ilaçların adı, dozajı, reçete talimatları veya ilaç önlemleri gibi bilgileri kaydedebiliyor. Dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri aile üyeleri ve doktorların, uygulama üzerinden gerçek zamanlı olarak ilaç alımını izleyebilmesi. 650 TL

DOĞRU SICAKLIKTA TUTUN



İlaçları doğru zamanda almak kadar doğru sıcaklıkta tutmak da önemli. ‘MedAngel ONE’ adındaki cihaz, ilaçlarınızı doğru sıcaklıkta tutmanıza ve taşımanıza yardımcı oluyor. Bir ısı sensörüne sahip olan cihaz, bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı cihazlarınızla eşleşiyor. Isısını kontrol etmek istediğiniz ilacın çeşidini uygulama üzerinden seçiyorsunuz, sonrasında ise tüm kontroller MedAngel ONE’a kalıyor. Sıcaklık her güvenli seviyenin sınırlarına yaklaştığında veya aştığında akıllı cihazınıza bildirim gönderiliyor. 595 TL

ROBOTUN ELİNDEN ALIN

Hayatımızın her alanında yer almaya başlayan robotlar, ilaç takibi konusunda da kendini gösteriyor. Bu modellerden biri ‘Pillo’ oldu. Kullanıcıların kişisel sağlık asistanı olarak görev yapan robotun bir hap haznesi bulunuyor. Haznesinin içine hangi günde ve hangi öğünde alacağınız ilaçları yerleştiriyorsunuz. Pillo, bu ilaçları doğru zamanda size hatırlatarak servis ediyor. Üzerinde kamera bulunan model, evde yaşayan farklı kullanıcıları ayırt ediyor ve ona göre uygun ilacı kaba koyuyor. Örneğin; ebeveynlerle çocukları ayırt edebiliyor. Tüm veriler ise arşivlenerek tedavi takibi doktorlarla paylaşışabiliyor. 349 dolar

KAPAĞI AKILLI

PILLSY ergonomik model olarak öne çıkıyor. Akıllı bir kapak olarak tasarlanan model, küçük boyutlarıyla çantalara veya ceplere sığabiliyor. Diğer modellerde olduğu gibi bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaza, ne zaman ilaç içeceğinizi yazıyorsunuz. Pillsy sizin doğru zamanda kutunun kapağını açıp açmadığınızı kontrol ediyor. Kapak açılmadığında ise akıllı telefonunuza bildirim gönderiliyor. 350 TL