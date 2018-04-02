Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

SABANCI Holding ve Japon lastik devi Bridgestone ortaklığıyla 1988 yılında kurulan ve bugüne kadar Türkiye’ye1.3 milyar dolarlık yatırım yapan Brisa, 4’üncü

sanayi devrimi olarak kabul edilen ‘Endüstri 4.0’a geçen ilk şirketlerden biri oldu. Brisa’nın 300 milyon dolar yatırımla Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiği ve bu yıl devreye girecek yeni fabrikası uluslararası denetim kuruluşlarından tam not alırken, yüksek teknolojisiyle Endüstri 4.0 devriminin Türkiye’deki ilk örneği olacak. Japon Bridgestone tarafından dünyasının ‘en akıllısı’ unvanını alan fabrikayla ilgili Brisa’nın yeni Genel Müdürü Cevdet Alemdar açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE’NİN FUJİ’Sİ

İzmit’ten sonra ikinci fabrikalarının Aksaray’da yatırımın tamamlandığını ve deneme üretiminin 15 Aralık 2017’de başladığını hatırlatan Alemdar, Japon ortaklarının deyimiyle ‘Turkish Fuji’ yani Hasan Dağı’nın eteklerine kurulan tesisin bu yıl içinde seri üretime geçeceğinin altını çizdi. Alemdar şöyle konuştu. “Aksaray tesisimiz inovasyon olarak en yüksek teknolojiye sahip fabrika oldu. Bugün Bridgestone’un en iyi, en yeni fabrikalarından biri. Fabrika denetimden geçti ve tam 3 bin noktadan test edildi. Tesisin teknolojisiyle ilgili bir örnek vereyim. Lastik yere değmiyor. Normalde üretilirken, taşınırken mutlaka yerle temas eder. Yüzde 100’lük oranı Aksaray’da yüzde 20’lere kadar indirdik. Fabrikamızda son teknolojik ürünler üretilecek.”

Aksaray fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 4.2 milyon olarak planlandığını ancak daha sonra 4.5 milyona revize ettiklerini söyleyen Alemdar, 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti. Cevdet Alemdar, “43 yıldır İzmit’te ve bu yıldan itibaren Anadolu’nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikalarımızla her aracın lastiğine talibiz. Brisa, 11.5 milyon kapasiteli İzmit’le birlikte toplamda 16 milyon adede ulaşacak” dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ‘LASSA’ ÇIKARMASI

Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri olan Brisa 2017’de satış geliri ve ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket 2.3 milyar lira satış gelirine imza atarken, 180 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Cevdet Alemdar, 2018’de rekorlara devam edeceklerini belirterek, “Ciroda yüzde 10-15 büyümeyi hedefliyoruz. Yeni ihracat pazarlarıyla ihracatımız 210 milyon dolara yükselecek. İhracatımızın üçte 2’si Avrupa ile Afrika ülkelerine. Avrupa’da lastik pazarı yüzde 1 daralırken, bizim ihracatımız yüzde 6 büyüdü. Kostarika’ya bile lastik gönderiyoruz. Bu yıl Körfez ülkelerine ihracata başlıyoruz. 70 ülkede, 80 distribütör ile 600’e yakın Lassa tabelalı mağazamız var. İhracatta Lassa tabelasıyla büyüyoruz. 2018’de 95 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz” diye konuştu.



Brisa’nın yeni Genel Müdürü Cevdet Alemdar





Yüzde 94 yerlilik oranını artıracağız

CEVDET Alemdar, 17 milyon dolar yatırımla hayata geçirdikleri Ar-Ge Merkezi ile hem üründe hem tedarikte yerlileşme, yenilikçi hammadde ve yerli geliştirme ile pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürün tasarımı yaptıklarını da hatırlattı. Alemdar, “Başka herhangi bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisi ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz. Yüzde 94 olan yerli üretim oranını artırmak için çalışıyoruz. 30 yılı aşkın süredir teknoloji ve ürün geliştirme alanına yatırım yapan Brisa, Ar-Ge Merkezi ile uluslararası rekabet gücünü artıracak yenilikçi süreç ve geliştirme teknolojileriyle ihracatta vites büyütüyor. Şirketin hedefi, Ar-Ge Merkezinde yılda en az 30 projeyi hayata geçirmek” diye konuştu.