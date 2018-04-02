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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ/OTOYAŞAM
02.04.2018 - 01:16, Son Güncelleme:

Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

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Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

Japon lastik devi Bridgestone ile Sabancı Holding ortaklığında 30 yıl önce kurulan Brisa’nın Türkiye’de ikinci fabrikası Aksaray’da 300 milyon dolarlık yatırımla faaliyete başlıyor. Brisa’nın yeni Genel Müdürü Cevdet Alemdar, Japonlar tarafından ‘Türkiye’nin Fuji’si olarak kabul edilen Hasan Dağı’nın eteklerine kurulan yeni fabrikanın 4’üncü sanayi devrimi olarak kabul edilen ‘Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki ilk örneği olduğunu söyledi.

SABANCI Holding ve Japon lastik devi Bridgestone ortaklığıyla 1988 yılında kurulan ve bugüne kadar Türkiye’ye1.3 milyar dolarlık yatırım yapan Brisa, 4’üncüHasan Dağı’nın eteğinde devrim
sanayi devrimi olarak kabul edilen ‘Endüstri 4.0’a geçen ilk şirketlerden biri oldu. Brisa’nın 300 milyon dolar yatırımla Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiği ve bu yıl devreye girecek yeni fabrikası uluslararası denetim kuruluşlarından tam not alırken, yüksek teknolojisiyle Endüstri 4.0 devriminin Türkiye’deki ilk örneği olacak. Japon Bridgestone tarafından dünyasının ‘en akıllısı’ unvanını alan fabrikayla ilgili Brisa’nın yeni Genel Müdürü Cevdet Alemdar açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE’NİN FUJİ’Sİ

İzmit’ten sonra ikinci fabrikalarının Aksaray’da yatırımın tamamlandığını ve deneme üretiminin 15 Aralık 2017’de başladığını hatırlatan Alemdar, Japon ortaklarının deyimiyle ‘Turkish Fuji’ yani Hasan Dağı’nın eteklerine kurulan tesisin bu yıl içinde seri üretime geçeceğinin altını çizdi. Alemdar şöyle konuştu. “Aksaray tesisimiz inovasyon olarak en yüksek teknolojiye sahip fabrika oldu. Bugün Bridgestone’un en iyi, en yeni fabrikalarından biri. Fabrika denetimden geçti ve tam 3 bin noktadan test edildi. Tesisin teknolojisiyle ilgili bir örnek vereyim. Lastik yere değmiyor. Normalde üretilirken, taşınırken mutlaka yerle temas eder. Yüzde 100’lük oranı Aksaray’da yüzde 20’lere kadar indirdik. Fabrikamızda son teknolojik ürünler üretilecek.”

Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

Aksaray fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin ilk etapta 4.2 milyon olarak planlandığını ancak daha sonra 4.5 milyona revize ettiklerini söyleyen Alemdar, 500 kişinin istihdam edileceğini kaydetti. Cevdet Alemdar, “43 yıldır İzmit’te ve bu yıldan itibaren Anadolu’nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikalarımızla her aracın lastiğine talibiz. Brisa, 11.5 milyon kapasiteli İzmit’le birlikte toplamda 16 milyon adede ulaşacak” dedi.

Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ‘LASSA’ ÇIKARMASI

Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri olan Brisa 2017’de satış geliri ve ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı. Şirket 2.3 milyar lira satış gelirine imza atarken, 180 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Cevdet Alemdar, 2018’de rekorlara devam edeceklerini belirterek, “Ciroda yüzde 10-15 büyümeyi hedefliyoruz. Yeni ihracat pazarlarıyla ihracatımız 210 milyon dolara yükselecek. İhracatımızın üçte 2’si Avrupa ile Afrika ülkelerine. Avrupa’da lastik pazarı yüzde 1 daralırken, bizim ihracatımız yüzde 6 büyüdü. Kostarika’ya bile lastik gönderiyoruz. Bu yıl Körfez ülkelerine ihracata başlıyoruz. 70 ülkede, 80 distribütör ile 600’e yakın Lassa tabelalı mağazamız var. İhracatta Lassa tabelasıyla büyüyoruz. 2018’de 95 yeni mağaza daha açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Hasan Dağı’nın eteğinde devrim

Brisa’nın yeni Genel Müdürü Cevdet Alemdar

Yüzde 94 yerlilik oranını artıracağız

CEVDET Alemdar, 17 milyon dolar yatırımla hayata geçirdikleri Ar-Ge Merkezi ile hem üründe hem tedarikte yerlileşme, yenilikçi hammadde ve yerli geliştirme ile pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürün tasarımı yaptıklarını da hatırlattı. Alemdar, “Başka herhangi bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisi ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz. Yüzde 94 olan yerli üretim oranını artırmak için çalışıyoruz. 30 yılı aşkın süredir teknoloji ve ürün geliştirme alanına yatırım yapan Brisa, Ar-Ge Merkezi ile uluslararası rekabet gücünü artıracak yenilikçi süreç ve geliştirme teknolojileriyle ihracatta vites büyütüyor. Şirketin hedefi, Ar-Ge Merkezinde yılda en az 30 projeyi hayata geçirmek” diye konuştu.

 

 

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