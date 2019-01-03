Hangi poşetler ücretsiz olacak?
Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Ocak Salı günü başlayan poşet yasasına göre sektörlerde poşetlerden 25 kuruştan az olmamak üzere ücret alınacak. Bazı alanlarda koşulları karşılayan poşetler ise ücretsiz olarak temin edilebilecek. Peki, hangi poşetler ücretsiz olacak? İşte, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe giren poşet yasası ve hangi poşetlerde ücret alınacağına dair bazı bilgiler
Yeni yayımlanan poşet kanununa göre marketler başta olmak üzere birçok yerde poşetler ücretli olarak verilecek. Belirli mikronun altındaki bazı poşetler ise ücretsiz olarak temin edilebilecek. Pazarlar ve marketlerin bazı reyonlarında poşetler ücretsiz olacak. İşte, poşetlerin nerelerde ücretsiz olacağına dair bazı bilgiler
HANGİ POŞETLER NERELERDE ÜCRETSİZ OLACAK?
Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetler kapsam dışında olacak.
Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetleri de tüketiciler uzaktan satışlar dahil, ücretsiz olarak temin etmeye devam edecek.
HANGİ POŞETLER ÜCRETLİ?
Plastik poşetler, faaliyet türü ne olursa olsun, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri tüm satış noktalarında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari 25 kuruş olarak ücretlendirilecek
İŞLETMELERİN POŞET SATIŞINDAN KAZANCI OLACAK MI?
Satış noktaları, her bir poşetin satışında tüketiciden en az 25 kuruş talep edecek ve bu ücret içerisinden 15 kuruşu, 'Geri Kazanım Katılım Payı' olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracak. Kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının karı olmayacak çünkü bu tutar, plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak. Geri Kazanım Katılım Payı çevre projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.
POŞETLERİ ÜCRETSİZ VEREN İŞLETMELERE CEZA KESİLECEK
Aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası idari para cezası verilecek.
POŞETLERE BARKOD EKLENECEK
Ocak itibarıyla plastik poşetlerin ücretli satışında barkod kullanılması zorunlu olacak. Ancak stoklarında barkodsuz plastik poşet olan satış noktalarını da mağdur etmemek için barkodsuz poşetlerin kullanımı, 31 Mart 2019’a kadar sürecek.
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