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Halkbank'tan yerli savunma sanayiine destek

Hürriyet Haber
22.02.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

Halkbank, Savunma Sanayii Destek Kredisi ile yerli savunma sanayisini geliştirme ve güçlendirme faaliyetlerine olan desteğini sürdürüyor.

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasında, ihtiyaçların yerli imkan ve teknolojilerle üretilmesinde önemli payı olan tedarikçi KOBİ'ler, yatırım ve işletme finansmanı ihtiyaçları için 7 yıla varan vade ve uygun koşullarla Halkbank Savunma Sanayii Destek Kredisi’nden yararlanabiliyor.

Teknolojik dönüşüme en hızlı uyum sağlayabilen işletme modeli olarak KOBİ’lerin, savunma sanayii açısından önemine dikkat çeken Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ şunları söyledi:

“Yerli ve milli savunma sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları çok önemli buluyoruz. Savunma sanayi alanındaki Türk şirketlerinin projelerinde alt tedarikçiler büyük oranda KOBİ'ler. KOBİ'lerin en büyük destekçilerinden biri olarak, yerli işletmelerin sektörün nitelikli tedarikçileri olabilmeleri için gerekli teknolojik ürünlerin geliştirilmesi noktasında duydukları finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamayı hedefliyoruz. Savunma Sanayii Destek Kredisi’yle, 80 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize değer katacak projelerin bir parçası olmaya devam edeceğiz.”

 

Etiketler: KOBİ
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