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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
19.07.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Halka arz sonrası ilk genel kurulunu yaptı

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Halka arz sonrası ilk genel kurulunu yaptı

ŞOK Marketler’in ana hissedarlarından Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Halka arzı başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde marketlerin büyümesine desteklerimiz sürecek” dedi.

ŞOK Marketler KAP’a yaptığı açıklamada, 2017 Faaliyet Raporunun değerlendirildiği Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim kurulunun da belirlendiğini belirtti. 3 yıl süreyle görev alacak 6 kişilik Yönetim Kurulunda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra Bağımsız Üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.

CEO UĞUR DEMİREL: “HEDEFİMİZ YÜZDE YÜZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”

Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını belirterek hissedarlara teşekkür etti.

Demirel, “Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak, hissedarlarımıza değer yaratmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir. Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz”dedi.

 

CENGİZ SOLAKOĞLU: “ŞOK MARKETLER’İ ÖRNEK HALE GETİRMEK İSTİYORUZ “

Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Genel Kurul ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: Solakoğlu,"Genel Kurulla kurumsal ilkelere yönelik adımlarımızı da pekiştirmiş olacağız. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim komitesi başta olmak üzere kurulacak komiteler kurumsal yönetimin sağlıklı işlemesi için elzemdir. Kurumsal yönetim en fazla önem atfettiğimiz değerlerden olup, mevcut en iyi uygulamaları tetkik ettiğimiz gibi, ŞOK’u bu alanda örnek gösterilen bir hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MURAT ÜLKER: “ŞOK MARKETLER’E İNANIYORUZ VE DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”

ŞOK Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ŞOK Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK Genel Kurulu’na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. ŞOK’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek.”

Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Serdengeçti ise Genel Kurul sonrası yaptığı değerlendirmede Yıldız Holding’in yeni stratejisinde gıda ve perakendeye iki ana sektör olarak odaklanmanın sürdürüleceğini ve yatırımların iştirakleri olan B2C ve B2B kanallarında faaliyetler ile sınırlı kalmayıp e-ticaret kanalında da süreceğini belirtti.

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