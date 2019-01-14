Halden çıkışı 15 liraya kadar alıcı bulan yeşil soğan yok satıyor!

TÜRKİYE’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da domates, patlıcak, kabak ve salatalık fiyatlarının yanında yeşillik olarak tabir edilen, roka, dere otu, maydonoz, yeşil soğanın fiyatları da ciddi şekilde yükseldi. Özellikle hale erken saatlerde, az miktarda gelen yeşil soğan yok satıyor. Kilosu 15 liraya kadar alıcı bulan yeşil soğanı üretici yetiştiremiyor. Yeşil soğanın üretiminin zahmetli olması nedeniyle seraların sadece kenarlarına az ekildiğine dikkat çekildi. Adana,Hatay,Tarsus ve Mersin’de bazı yeşillik ekili tarım alanlarının selden zarar görmesi nedeniyle Antalya’da az miktarda yetiştirilen yeşillikler değer kazandı.

Muratpaşa ilçesi Güzelbağ ve Yenigöl Mahallesi’nde yeşillik ekili olan seralarda üreticiler, ürün yetiştirmek için yoğun çaba sarfediyor. İşçiler tarafından kesilen marul ve roka, kasalar içine serilen poşete itinayla konuluyor. İşleme tesisinde yıkanılan ürünler kasalandıktan sonra halin yolunu tutuyor. Öte yandan, bazı çiftçilerin fırtınadan zarar gören seralarının naylonlarını değiştirdikleri görüldü.

"AÇIK ALANLAR SU ALTINDA KALDI"

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği BaşkanıNevzat Akcan, diğer sebzelerde olduğu gibi piyasada yeşillik olarak değerlendirilen, marul,maydonoz, roka, dere otu ve ıspanağın fiyatı mevsimsel olarak yükseldiğini kaydetti. Aşırı yağışlardan dolayı açık alanda ürün kalmadığını belirten Akcan, “Yeşil soğan açık alanda yetişen bir ürünümüzdü. Ama açık alandaki ürünler su altında kaldı. Seralarda yetiştirilen yeşillikler çok az olduğu için, talep fazla olunca fiyatlar yükseliyor. Yeşil soğanın kilo fiyatı 15 liraya geliyor. Bu 6 kasa üründe geç geldiği için. Gece pazara çıkar” dedi.

"HALDE 5 LİRANIN ALTINDA ÜRÜN YOK





İki hafta önce marulun fiyatının çok düşük olduğundan yakınan Nevzat Akcan, “Çiftçi marulu satamadı. 20 gün önce seranın içine kesim yaptı. Tarsus, Mersin su altında kalınca ürünler gitti. Sadece seralarda ürün var. Yağmur ve soğuk havadan dolayı fiyatlarda bir kıpırdanma var. Sadece yeşillik değil hale tüm ürünlerin gelişi az. Halde 5 liranın altında ürün yok. Yeşillik 2 ay da pahalı olur. Marttan sonra fiyatı düşmeye başlar” diye konuştu.

"BU FİYATLAR ÇİFTÇİYİ ANCAK KURTARIYOR"

7.5 dönüm yeşillik üretimi yapan Şenol Kılar, fiyatların yüksekliğinden yakınıldığını hatırlatarak, kimsenin maliyetleri düşünmediğini bildirdi.

Soğuk havada her ürünün zor yetiştirildiğini vurgulayan Kılar, “Maliyetler çok yüksek. O nedenle fiyat yüksek. 1 ay önce 40 kuruştu ürünler. 1.5 lira marulun seradan çıkış fiyatı. İstanbul’a varıncaya kadar fiyatı yükseliyor. Geçen yıl marulun fiyatı çok kötüydü. Antalya dışında bitki yetişmiyor. Biz şuan marulu diksek 75 günde yetişiyor. Mersin, Adana, Hatay’da su baskınları oldu. Çiftçi mağdur. Çok olan mal aza düşerse, aranıyor. Aranan mal da pahalı oluyor. Bu fiyatlar ancak çiftçiyi kurtarıyor” dedi.

"İKLİMSEL ETKİ"





Ramazan Duran, 10 yaşından bu yana çiftçilikle uğraştığını ama 25 yıldır komisyonculuk yaptığını dile getirerek, “ Ağırlıklı olarak yeşillik üzerine ürün yapıyoruz. Maydonoz, roka, tere, marul ve yeşil soğan hava sıcaklığına göre olgunlaşır. Havalar soğudukça ürün azalır. Yazın 25 günde yetişen roka şimdi 75 ile 90 gün arasında yetişiyor. Ürünün geç gelmesi, havaların aşırı soğuması ve bunun yanında çevre illerde doğal afet olunca mahsül azaldı. Talep fazla ürün az olunca fiyat yükseliyor.” dedi.

"YEŞİL SOĞANIN İŞÇİLİĞİ ZOR"





Yeşil soğanın az ekilmesi ve üretiminin zor olması nedeniyle çiftçi tarafından fazla tercih edilmediğini dile getiren Duran, “ Üretim az fiyat yüksek. Soğanın kendisi 5 lira ama yeşili çok daha fazla pahalı. Yeşil soğanın işçiliği zor. Çiftçi işçilik yapmak istemiyor kısa sürede para kazanmak istiyor. Kuru soğanın fiyatı düşerse, yeşil soğan da düşer.” ifadelerine yer verdi.