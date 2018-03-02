Haftanın son işlem gününde dolar fiyatları ne durumda?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe yatay hareketle 3.81 civarında başladı.

Fed Başkanı Powell'ın salı günü yaptığı "şahin" tondaki açıklamalar sonrası yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.925'e çıktıktan sonra 2.795'e kadar gerilemiş durumda. Dolar endeksi de uzun süre sonra gördüğü en yüksek seviye olan 90,80'lerden bu sabah 90,15'e geldi.

Bu gelişmelere paralel olarak hafta içinde 3.78-3.82 aralığında oynaklığın izlendiği kur bu sabah saat 07:40'da 3.8110'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6810 ve euro/dolar 1.2280 seviyesinde.

Piyasalarda bugün, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmasının ardından dün sert düşüşlerin görüldüğü ABD borsalarının küresel pay piyasaları üzerindeki etkisi izlenecek.