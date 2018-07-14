Haftanın kazandıranları belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
14.07.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Haftanın kazandıranları belli oldu

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Haftanın kazandıranları belli oldu

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 8,95'lik kayıpla kapattı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,95'lik kayıpla 89.897,67 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.168,89 puanı, en yüksek ise 100.807,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 11,55'lik azalışla 97.954,82 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,53'lük düşüşle 111.953,91 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,01'lik kayıpla 65.793,31 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 3,65'lik azalışla 104.036,49 puana geriledi.

TAV HAVALİMANLARI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,65 ile TAV Havalimanları oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,91'lik artışla Tekfen Holding, yüzde 4,14'lük yükselişle de Şişe Cam izledi. 

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 19,35 ile Garanti Bankası oldu. Bu hisseyi yüzde 18,96'lık düşüşle Yataş, yüzde 18,60'lık azalışla da Vakıflar Bankası takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 46 milyon 716 bin 519 lirayla Garanti Bankası'nda olurken, bu şirketi 9 milyar 9 milyon 479 bin 459 lirayla Türk Hava Yolları, 8 milyar 145 milyon 907 bin 757 lirayla Aselsan takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 35 milyar 35 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 32 milyar 129 milyon 828 bin 294 lirayla Koç Holding ve 29 milyar 640 milyon lirayla da Aselsan şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,38'lik artışla 193,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,44'lük primle bin 293 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 5,48'lik artışla 4,8330 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 4,45'lik değerle 5,6310 lira oldu.

Geçen hafta 6,0980 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,48'lik yükselişle 6,3710 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,73'lük artışla 4,8170 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,17 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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