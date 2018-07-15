Hafta başına doğru altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek fiyatları
Altın fiyatları, hafta sonu alım ya da satım işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. Bir süredir dalgalanmaya yaşanan altın fiyatları, hafta sonu düğün ve benzeri etkinliklere katılım gösterecek olan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasaları yakından takip eden birçok kişinin sorguladığı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları, son 10 günün tavan seviyelerinde gezmeye devam ediyor. 194 lira civarında işlem gören gram altın fiyatları, haftayı 193 lira civarında kapatmıştı. Peki, şu an anlık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimine gelinmesi ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 15 Temmuz 2018 Pazar günü çeyrek altın 316 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 194 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.268 liradan alınıp 1.283 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 631 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,38 artarak 193,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,44 yükselişle 1.293,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 303,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 317,00 liraya yükseldi.
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,95 düşüş kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,38, dolar/TL ise yüzde 5,48 değer kazandı Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 8,95 kaybettirirken, dolar yüzde 5,48, altın yüzde 4,38 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.807,80, en düşük ise 88.168,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,95'lik azalışla 89.897,67 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 5,48 değer kazanarak 4,8330 liraya, avro da yüzde 4,45'lik yükselişle 5,6310 liraya çıktı.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,17 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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