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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya Güler
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Hafifledim mutluyum’

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‘Hafifledim mutluyum’

TMSF’ye olan borçlarını kapatmasıyla gündeme gelen Çağlar Grup Başkanı Cavit Çağlar, “20 yıldır sırtımda 100 kiloluk yükle geziyordum. Borçlarımı ödediğim için nasıl hafifledim, nasıl mutluyum. Kuşlar gibi özgürüm. Pişmanlıklarım var ama artık geriye değil, ileriye bakıyorum” dedi. Çağlar, bugünlerde ‘En büyük hayalim’ dediği Cavit Çağlar Üniversitesi’nin kuruluşuna odaklandığını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ günlerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) Interbank kaynaklı borçlarının tamamını ödeyen Çağlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, “TMSF benim isteğim üzerine 7 Ocak 1999’da İnterbank’a el koydu. O günden bugüne tam 20 yıldır sırtımda 100 kiloluk bir ağırlık ile geziyordum. Şimdi borçlarımın tamamını ödedim. Nasıl hafifledim, nasıl mutluyum anlatamam, kuşlar gibi özgürüm. Özgürlüğün bedeli yok, paha biçilemez” dedi. TMSF ile olan 20 yıllık süreçte yaşadıklarını ve bundan sonraki planlarını Hürriyet’e anlatan Çağlar, “20 yılda hakkımda 500 dava açıldı, hepsinden beraat ettim. Ama ben TMSF’ye tek bir dava açmadım. Ben hep barıştan yanayımdır. Çözüm aramak dünyanın en güzel şeyidir. Çözüm aramak kaçmaktan daha kolay. Herkese de tavsiye ediyorum, barışın, borcunuzu ödeyin. Özgürlük paha biçilemez çünkü” diye konuştu.

ÖNCEKİLERLE UZLAŞAMADIK

20 yıl boyunca Nergis Holding bünyesindeki Yeşim Tekstil’in tek kuruş kredi kullanmadan faaliyetine devam ettiğini kaydeden Çağlar, şöyle konuştu: “Yeşim Tekstil’in faaliyetinden ve mevcut malvarlıklarımdan elde edilen gelirlerle TMSF’ye olan borcumu ödedim. Tek bir gün bile kaçmayı aklımdan geçirmedim. Niye kaçayım, suçlu değilim ki, ülke benim, şirketler benim, çalışanlar benim. Bütün mücadelemi burada vermek istedim. TMSF ne dediyse ‘başüstüne’ dedim ama ne yazık ki uzun zaman TMSF’den bize bir çözüm paketi getirilmedi. Biz de 20 yıl boyunca hiç kimseden bir kuruş kredi almadan işlerimizi çevirdik. Şimdiki TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’a özellikle teşekkür ediyorum. Çok yapıcı bir insan, karşısındakinin iyi niyetli olup olmadığına bakıyor, çözüm bulmaya çalışıyor. Bundan önceki yönetimlerle pek uzlaşamadık, bazıları bize hırsız gözüyle baktılar. Ama ben yine de TMSF hakkında hiç kötü beyanat vermedim. Haksızlığa uğramadım mı uğradım, ama yuttum, sabrettim.”

BORÇLA İŞİM OLMAZ

Gelinen noktada Nergis Holding’in tasfiye aşamasında olduğunu belirten Çağlar, önümüzdeki döneme ilişkin iş planlarını şöyle anlattı: “Nergis Holding’in devri kapandı artık. 6 fabrikamız vardı, birini devrettik, biri Yeşim Tekstil olarak devam ediyor. Diğerlerini kapattık. Yeşim Tekstil’i bilabedel 20 yılda hep yanımda olan, kale gibi arkamda duran ortağım ve kuzenim Şenal Şankaya’ya devrettim. Cavit Çağlar ve çocukları olarak Çağlar Grubu kapsamında bundan sonra turizm ve medyada yer alacağız. Olay Medya Grubu yoluna devam edecek. Şu anda biri İstanbul’da biri de Bursa’da iki otelimiz var. Şimdilik bunlarla yolumuza devam ediyoruz. Ben bundan sonra daha çok en büyük hayalim olan üniversite kurma işine odaklanacağım. Bunu da kendi kaynaklarımla yapacağım, artık borçla işim olmaz.”

‘Hafifledim mutluyum’

JEST YOK AKSİNE BEN JEST YAPTIM

TÜRKİYE ile Rusya arasında yaşanan ‘uçak krizi’nin çözümünde kilit bir rol üstlenmesiyle 2016’da gündeme gelen ve o dönem Rusya Devlet Nişanı da alan Cavit Çağlar’a, ‘Rusya krizinin çözümündeki rolü nedeniyle TMSF’ye olan borcunu kapatırken jest yapıldığı’ yönündeki iddiaları hatırlattık. Çağlar’ın yanıtı şöyle oldu: “Ne jesti, aksine ben TMSF’ye jest yaptım. Çünkü artık bu meseleyi kapatmak, bu borçtan kurtulmak istiyordum. Rusya meselesinden önce TMSF ile görüşmüştük. Benim hesaplarıma göre ben fazla para ödemiştim. Ama TMSF yetkilileri hala borcumuz olduğunu söylüyorlardı. Son olarak başkan ile oturup konuştuk, bana 114 milyon dolar daha ödeyeceksin dedi. Ben de tamam dedim. Ama benim hesabıma göre ben 250 milyon dolar fazla ödedim. Benim 317 milyon dolar borcum vardı. 20 senede 3 katından fazla para ödedim. Ama artık geriye bakmıyorum. Rusya meselesine gelince bu tarz ilişkileri olan herkes böyle bir konuda elinden geleni yapar. Benim de durumum budur. Rusya krizini iki liderin sağduyusu ve ülkelerinin geleceğini düşünmeleri çözmüştür.” 

EŞİM BEN HAPİSTEYDEN DENİZE BİLE BAKMADI

İŞ hayatındaki sıkıntılarını hiçbir zaman eve yansıtmadığını ancak elinde olmadan bütün ailesinin TMSF sürecinden etkilendiğini söyleyen Cavit Çağlar şunları anlattı: “Eşim çok müthiş bir insan eve hacizler geldiği zaman daima metanetle durdu. Ben bir dönem 9.5 ay hapis yattım. Hapse girdiğim gün deniz kenarındaki evimizin perdelerini siyah örtüyle kapatmış ve ben çıkıncaya kadar denize hiç bakmamış. Ayrıca çocuklarım, ortağım ve dayımın oğlu Şenol Şankaya hep yanımda oldular, moral verdiler. Kale gibi arkamda durdular. Bizi bu cendereden aile birliğimiz çıkardı.”

‘Hafifledim mutluyum’

ÜNİVERSİTE İÇİN DÜĞMEYE BASTI

BURSA’da bir vakıf üniversitesi kurmak üzere harekete geçtiğini söyleyen Cavit Çağlar şu bilgileri verdi: “Şu anda en büyük hayalim olan üniversite kurma işine odaklandım. Projesini hazırladık, Cumhurbaş-kanımıza sunduk. Vakıf kuruluşu için de harekete geçtik. Bursa’da şehrin merkezinde yer alan iki eski fabrikamızın yeri var. Burası 500-600 bin metrekarelik bir alan. Buraya 25-30 bin öğrenci kapasiteli bir üniversite kuracağız. Büyük bir kompleks olacak. İçinde İstinye Park gibi bir alışveriş merkezi, hastane ve bir de aşevi kurmak istiyorum. Altında da 10 bin araçlık bir otopark yapacağız. Özellikle Rusça eğitimi konusunda iddialı bir üniversite düşünüyoruz. Ayırca tıp fakültesi, hukuk fakültesi de olacak. En büyük hayalim bu, o nedenle çok heyecanlıyım, bütün tecrübelerimi bu projeye aktaracağım.”

DEVLETİN DE ZARARI OLDU

YAŞADIĞI 20 yıllık sürecin elbette çok zor olduğunu söyleyen Cavit Çağlar, “Bundan herkes zararlı çıktı. Eğer o dönemde Interbank yüzdürülseydi belki 2001 sürecinde bankalar batmayacaktı. 22 banka gitti o dönemde. Biz devlete borçlarımızı ödedik ama devletin bu durumdan dolayı iş kaybı oldu. Devletin bu süreçte vergi, SGK pirimleri gibi birçok alanda kayıpları oldu” dedi.

NE ÖDEDİ?

TMSF’ye toplamda 837.5 milyon dolar ödediğini hatırlatan Cavit Çağlar, “300 milyon dolar da SGK ve işçilere ödedik. o dönem 24 bankaya borcumuz vardı. 150-200 milyon dolar kadar da bankalara ödeyip, borçlarımızı kapattık. Şu anda kimseye 5 kuruş borcumuz yok” dedi.

 

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