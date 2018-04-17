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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
17.04.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Hacı adaylarını Zemzem Tower’la dolandırdı!

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Hacı adaylarını Zemzem Tower’la dolandırdı!

Adem Taner (38), hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke’nin lüks oteli Zemzem Tower’da devre mülk sattı. Onlarca hacı adayından ortalama 6 biner dolar para aldı. Hac veya umreye gitmeye hazırlanan kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti gönderdi. Dolandırıldıklarını anlayan çok sayıda kişi savcılıklara başvurdu. Gözaltına alınan Taner kimseyi dolandırmadığını söylese de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Taner ile birlikte üç kişi hakkında kâr payı vaadi ile bini aşkın kişiden 100 milyon lira para topladıkları gerekçesi ile devam eden başka bir soruşturma daha var.

SENİ HACCA GÖNDERECEĞİM

ABDULHALİM E. (51) ve eşi yıllardır hacca gitmeyi planlıyor. Ancak çiftin ismi çekilen kuralarda bir türlü çıkmadı. E., kuraya girmeden hacca nasıl gidebileceğini araştırmaya başladı. E.’nin yolu geçen yıl Haziran aylında Adem Taner ile kesişti. Taner, E.’ye “Hacca gitmek istiyorsan seni bir şekilde göndereceğim” dedi. E. çevresindeki 15 kişi için Taner ile anlaştı. Taner, E.’den 15 kişi için 90 bin dolar para talep etti. E., topladığı paranın 88 bin dolarını Taner’e teslim etti. E., Taner’den yanıt beklemeye başladı. Ancak aradan aylar geçti Taner’den olumlu bir yanıt gelmedi. Dolandırıldığını anlayan E., Taner’den ödediği paranın iadesini istedi. Ödediği parayı da alamayan E., soluğu poliste aldı. Yürütülen soruşturma sonrası benzer şekilde dolandırılan başka kişilerin de olduğu anlaşıldı.

TÜM BİRİKİMİM GİTTİ

Ahmet D. de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (Cimer) yaptığı başvuruda, Taner’in kendisini de dolandırdığını anlattı. D., mesajında 40 yıldır İstanbul’da esnaflık yaptığını, şimdilerde ise seyyar araba ile çerez sattığını anlattı. D. 9 yıldır hacca gitmeyi beklediğini anlatan D., Taner’e 6 bin dolar ödediğini anlattı. D. mesajının devamında “4 ay önce son kafile de hacca gidince dolandırıldığımızı anladık. Sonradan anladık ki bu şahıs Türkiye çapında bir dolandırıcıymış. Benimle birlikte 6 arkadaşım daha hac için para verip dolandırıldı. Ben sokaklarda ekmeğimi kazandım. Birikimim gitti. Sizden ricam bu şahsın bir an önce bulunup başka insanların dolandırılmasının engellenmesi ve cezasını çekmesidir.” dedi.

SAHTE VİZE DÜZENLEDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında Taner’in, hacca gitmeyi bekleyen kişilere gönderdiği Suudi Arabistan Konsolosluğu’na ait vizelerin sahte olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde, hacı adaylarına Taner tarafından gönderilen uçak bileti görsellerinin de sahte olduğu anlaşıldı.

KİMSEYİ DOLANDIRMADIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taner ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kimseyi dolandırmadığını anlatan Taner, sulh ceza hakimliği ifadesinde “Ticari vize alarak hacca götürüyoruz. Kendileri ile oda alım satım işi yapmaktayız. Benim yaptığım ticaretin nevi oda alım satımıdır. Aracılık etme nedenim Mekke’de oda satış işi yapmaktayım… Yasal olarak bu işlemleri yapıyordum” dedi. Taner, geçen 19 Mart’ta tutuklandı.

Hacı adaylarını Zemzem Tower’la dolandırdı

Taner'in yüklü miktardaki para ile çekilmiş fotoğrafı, savcılık soruşturma dosyasına girdi.
 

BAŞKA BİR DAVASI DAHA VAR

Taner hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde de, 32 hacı adayını dolandırma suçundan ayrı bir davası devam ediyor. Anılan davada Taner, 64 yıldan 224 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanıyor. Öte yandan Adem Taner, Metin Karaca ve Oktay Güler hakkında, bini aşkın kişiden 100 milyon lira topladıkları gerekçesi ile ayrı bir savcılık soruşturması da sürüyor.

 

 

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