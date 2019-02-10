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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.02.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

GYODER'den Almanya'da Türkiye'ye yatırım çağrısı

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GYODER'den Almanya'da Türkiye'ye yatırım çağrısı

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin: "Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı ve yabancı yatırımcıları, gelecek vadeden yatırım fırsatları için ülkemize davet ediyoruz. Bugün hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman. 2019 yılında yabancıya konut satışı adedini 60 bine taşıma ve yaklaşık 6 milyar dolarlık satışı 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var" açıklamasında bulundu.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, "Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı ve yabancı yatırımcıları, gelecek vadeden yatırım fırsatları için ülkemize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, Almanya’nın Düsseldorf kentinde 8-10 Şubat'taki Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’nda yatırımcılarla buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen, Türkiye'nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının katıldığı fuarda, ziyaretçilere, cazip yatırım fırsatlarıyla 100’ün üstünde proje sunuldu.

"YATIRIM KONUSUNDA DOĞRU BİLGİLENDİRMEYE İHTİYAÇ VAR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörünün çatı örgütü olarak, Evim Türkiye Fuarı’nı Türkiye’de yatırım fırsatlarının anlatılması adına desteklediklerini belirtti.

Hem yurt dışında yaşayan vatandaşların hem de yabancı yatırımcıların Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman olduğunu vurgulayan Yetgin, "Avrupa’daki Türklerin kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde yatırım yapma hayalleri var. Ancak yatırım konusunda doğru bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefleyen Evim Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki yatırım imkanlarını görmelerini sağladı." ifadelerini kullandı.

"GYODER’İN KİTAPÇIĞI ALMANYA’DAKİ YATIRIMCILARA YOL GÖSTERECEK"
Feyzullah Yetgin, GYODER standında, Türkçe versiyonunu hazırladıkları "How to buy property in Turkey? (Türkiye’de nasıl gayrimenkul alınır?)" kitapçığını da katılımcılarla paylaştıklarını aktararak, "Ülkemizde yabancı yatırımcıya satış düzenlemesi yapıldığında, sektörün çatı örgütü olarak, yabancıların yanlış yönlendirilmesini önlemek için harekete geçtik. GYODER olarak hazırladığımız 'Türkiye’de A’dan Z’ye Mülk Edinme' kitapçığıyla Türkiye’de yabancıların gayrimenkul sahibi olabilmesinin yollarını göstermeyi amaçladık. Sürekli güncellediğimiz ve özellikle yurt dışındaki fuarlarda katılımcılara sunduğumuz kitapçığımızın Türkçe versiyonunun ise Almanya’da yaşayan gurbetçi yatırımcılara yol göstereceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ, YABANCI YATIRIMCIYA SATIŞTA 10 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK"
GYODER Başkanı Doç. Dr. Yetgin, Türkiye gayrimenkul sektörünün, gelişen dünyaya hızla uyum sağlaması için güncel düzenlemelerle önünün açıldığına işaret Yetgin, şunları kaydetti:

"Sektörün finansmanını genişleten yeni düzenlemelerle birlikte gayrimenkul yatırımları daha cazip hale gelirken, satışlara ivme kazandıran adımlar atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önemli bir hamlesiyle, 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancıya vatandaşlık hakkı tanınması şartı 250 bin dolara indirildi. Yabancıya satışın büyük bir potansiyel içerdiğinin farkında olan kamu yöneticilerinin, bu konuda yapıcı adımlar atması, sektörümüz adına gerçekten sevindirici. Bu çerçevede yeni düzenlemelerin hayata geçtiği 2018 yılında, gayrimenkul sektöründe canlanmanın en yoğun olduğu alan yabancı yatırımcıya yapılan satışlar oldu. 2018 yılı sonunda 39 bin 663 adedi bulan yabancıya konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2019 yılında yabancıya konut satışı adedini 60 bine taşıma ve yaklaşık 6 milyar dolarlık satışı 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var."

"GAYRİMENKUL ÜLKEMİZ İÇİN STRATEJİK BİR ZENGİNLİK"
Feyzullah Yetgin, Türkiye gayrimenkul sektörünün, dünya ile kıyaslandığında çok daha büyük bir potansiyel içerdiğini vurgulayarak, "Gayrimenkul, ülkemiz için stratejik bir zenginliktir. Son dönemin ekonomik konjonktürünü dikkate alarak, 2019 yılında farklılıklar oluşturmak, sektörün birlikteliğini yurt dışındaki platformlarda vurgulamak adına atılacak adımların başlangıcı olan bu fuarda, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı ve yabancı yatırımcıları, gelecek vadeden yatırım fırsatları için ülkemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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