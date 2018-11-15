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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
ANTALYA (AA) - 
15.11.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar

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Gurbetçiyi imzaladığı boş sözleşme ile dolandırdılar

Antalya'da gurbetçiye araç kiralarken imzalattıkları boş sözleşmeyle dolandırıcılık ve sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 6'şar yıl hapis cezası verildi. Mağdur Arif Gül, "Araç değiştirilirken imzaladığım kağıtları otomobilin güneşlik bölümünde unuttum. O imzaladığım boş sözleşmeyi kafalarına göre doldurmuşlar, arsa satmışım gibi göstermişler" dedi.

5. AĞIR Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Durmuş Ali Ö, müşteki Arif Gül ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Durmuş Ali Ö, olayla bağlantısının olmadığını, diğer sanık Emrullah Y'yi tanımadığını öne sürdü.  Kendisinin de mağdur olduğunu savunan sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Durmuş Ali Ö. ve Emrullah Y'ye "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verdi.

"Onlara arsa satmışım gibi göstermişler"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki Arif Gül (54), Fransa'da yaşadığını, üç arkadaşı ve aileleriyle 2011'de Antalya'ya tatile geldiğini söyledi.
Araç kiralarken kendisine bazı imzalar attırıldığını belirten Gül, "Aracın klimasından koku gelince kiraladığımız kişiyi arayıp durumu anlattım. Araç değiştirilirken imzaladığım kağıtları otomobilin güneşlik bölümünde unuttum. O imzaladığım boş sözleşmeyi kafalarına göre doldurmuşlar, onlara arsa satmışım gibi göstermişler." diye konuştu.

Dolandırıcıların sözleşmedeki boş senetlere 80 bin avro yazarak kendisini borçlu gösterdiklerini iddia eden Gül, bu nedenle evi ve arsasının icra kanalıyla satıldığını anlattı.

"1 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Yaklaşık 7 yıl süren davada nihayet kararın çıktığını dile getiren Gül, şunları söyledi:

"Sevindirici olmasa da adalet yerini buldu. Olayın asıl sorumlusu ortalarda görünmezken üzerilerinde hiçbir mal varlıkları olmayan iki kişi ceza aldı ama bu bizi ikna etmedi. Yaklaşık 1 milyon lira zararım var. Maddi ve manevi durumum çok kötü. Bütün mal varlığımı kaybettim. Bu zararımın nasıl karşılanacağını bilmiyorum. İnşallah adalet tam manasıyla tecelli eder. Asıl suçlunun cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız."
Gül'ün avukatı Fevzi Yarbaş da kararla ilgili üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.

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