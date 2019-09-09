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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.09.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Güneydoğu'nun ihracat şampiyonu halı sektörü

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Güneydoğu'nun ihracat şampiyonu halı sektörü

Güneydoğu'dan ocak-ağustos döneminde en fazla ihracatı 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarla halı sektörü gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin ocak-ağustos dönemindeki ihracatında 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarla halı sektörü ilk sırada yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİP) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAHİB'de ihracat rakamları değerlendirme toplantısı düzenlendi.

GAHİP Başkanı Ahmet Kaplan, burada yaptığı konuşmada, halı sektörünün Güneydoğu Bölgesi'nin ihracat şampiyonu olduğunu belirterek, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,4'lük artışla 121 milyon 908 bin dolarlık, ocak-ağustos döneminde ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 1 milyar 44 milyon 213 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini kaydetti. Kaplan, 12 aylık süreçte 142 ülkeye halı satıldığına işaret ederek, Orta Doğu ülkelerinin ilk, ABD'nin ikinci, Avrupa Birliği ülkelerinin de üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Halı ihracatında birinci sırada Gaziantep'in bulunduğunu aktaran Kaplan, "Halı sektörümüz elbette günün 24 saati üretimini sürdürmektedir. Bir tarafta yenilikçi ürünler ve tasarımlarla dünya pazarlarında etkinliğini artırmaya çalışırken diğer yandan da millileşme yolunda önemli adımlar atılması için büyük çabalar göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Hedef pazarlar olarak belirlenen ülkelerle ilgili ön analizler yaptıklarını, heyet çalışmalarını da bu analizlere göre şekillendirmek ve sonuç almak istediklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Hedef pazar analizleri konusunda daha önce Singapur, Malezya ve Endonezya hakkında bir çalışma yapıldı ve sektörle paylaşıldı. Avustralya pazar araştırmamızı tamamladık ve yine sektörün bilgisine arz ettik. Çok yakında Güney Kore ve Japonya, ardından da İngiltere özelinde bir toplantı ile bu pazarlar hakkında da bilgi ve bulgularımızı sektörün kullanımına sunacağız. Benzer şekilde her yıl 4 ayrı ülke veya ülke grubu ile bu analizlerimizi sürdürmek ve sektörün istifadesine sunmak istiyoruz." 

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