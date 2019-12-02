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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Güneydoğu'dan 192 ülkeye 8 milyar dolarlık ihracat

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Güneydoğu'dan 192 ülkeye 8 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın 11 aylık döneminde 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı yazılı açıklamada, ihracat rakamlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kasım ayında 785 milyon 47 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını açıklayan Kileci, kasım ayında bölgeden dünyanın 163 ülkesine ihracat yapıldığını ve ihracat yapılan ülke sayısı bazında şimdiye kadarki en yüksek kasım ayı rakamı olduğunu belirtti.

Kileci, bu artışta Birlik tarafından organize edilen fuar katılımları, alım heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri gibi çalışmaların büyük bir payı olduğunu ve ihracatın sürdürülebilir bir artış göstermesi için ihracatın tabana yayılması gerektiğini kaydetti.

Gaziantep'in ihracatının, ithalatı karşılama oranının yüzde 153,2 olduğunu aktaran GAİB Başkanı Kileci, "2019 yılının 11 aylık diliminde Gaziantep'ten 6 milyar 849 milyon 173 bin dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat yapıldı." ifadelerini kullandı.
Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracatın ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,9 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 19,5 ile ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Ahmet Fikret Kileci, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artış ile 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunu sözlerine ekledi.

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