Güneş iki yılda dönecek!

ENERJİDE dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon salınımını düşürmek için yenilenebilir enerji yatırımları hayati bir önem taşıyor. Türkiye de son yıllarda özellikle güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerjideki kapasitesini arttırmak için stratejik adımlar atıyor. Bu alanlarda son yıllarda maliyetlerde yaşanan düşüş de yatırımcının tercihi için çok belirleyici bir faktör oluyor. Son olarak bugün Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayınlanan ‘Yeni Teşvikler Türkiye’nin Çatı Tipi Güneş Enerjisi Sektörünü Aydınlatıyor Raporu’na göre, Türkiye teşviklerle güçlendireceği destek mekanizmasıyla güneş enerjisi sistemlerinin geri ödeme süresini günümüzde 7 yıla, 2030 yılı itibarıyla ise bu 2 yıla düşürebilir. Süre şu anda 10 yıldan hızla aşağı iniyor. Güneş enerjisinin Türkiye’nin enerji bağımsızlığında kilit bir role sahip oluğunu aktaran rapor, teşviklerle hanelerin, güneş enerjisi panelleri için yaptıkları ilk yatırım maliyetlerini elektrik faturalarında sağladıkları tasarrufla karşılayabileceklerinin de altını çiziyor.

SÜREÇ TEŞVİKLERE BAĞLI

Türkiye’nin güneş enerjisindeki potansiyeli Avrupa’nın önce gelen ülkelerinden Almanya ve İngiltere’den yüksek. Rapora göre son dönemde saha tipi güneş santralı kurulumlarında hızlı büyüme yaşayan Türkiye, çatı pazarında da yüksek bir potansiyele sahip. Ulusal mahsuplaşma düzenlemesi de Türkiye’de çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin çoğalması için kapıyı araladı. Burada kurulum harçlarının ve katma değer vergisinin kaldırılması hızlı büyümenin önünü açacak. Ancak büyümedeki kilit rol teşviklerin seyrine bağlı. Türkiye’deki hanelerin çatı tipi teknolojiyi kullanmak için çok hevesli olduğunu söyleyen IEEFA enerji finansmanı analisti Gerard Wynn, “Türkiye, büyük çaplı güneş enerjisi sistemlerinde dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Hükumet çatı pazarında da benzer bir büyümenin yaşanabilmesi için temelleri attı. Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretmenin güzelliği, ülkenin hem diğer ülkelerden çok daha büyük bir avantaja sahip olduğu doğal bir enerji kaynağından yararlanıyor olması, hem de oldukça pahalı olan kömür ithalatını azaltabilecek olması” dedi.

YENİ KAPASİTE ŞART

SON 8 yılda güneş enerjisi alanında maliyetlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Berke Aygün, “Türkiye’de önümüzdeki dönem için yatırımları ilgilendiren en önemli maddelerden biri YEKA’lardaki süreçlerin nasıl devam edeceği. Burada belirli bir satış fiyatı olursa çok daha net hesaplamalar yapılabilir. Bundan sonra güneş enerjisinde kamunun kapasiteyi her yıl 1000 megavat arttırması sürdürülebilir bir büyüme ortamı sağlayacaktır. Eğer sektördeki gelişmeye bağlı olarak yeterli kapasite artışı sağlanmazsa yatırımcılar yurtdışında fırsat arayışına girecektir” diye konuştu.