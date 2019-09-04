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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Güneş enerjisinde YEKDEM'in uzatılması talebi

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Güneş enerjisinde YEKDEM'in uzatılması talebi

Güneş enerjisi dernekleri, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın süresinin uzatılması talebini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletti.

Güneş enerjisi derneklerinin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) süresinin uzatılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına taleplerini ilettiği bildirildi.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök'un sektördeki son gelişmeleri ve planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret ettiği belirtildi. 
Açıklamada, ziyarette YEKDEM'in 2020'den sonra da aynı şartlarla uzatılması ve 10 yıllık işletim süresini dolduran lisanssız projelerin 10. yıldan sonra sisteme nasıl entegre edileceği gibi konuların görüşüldüğü ifade edildi. 

Sektörünün uzun süredir beklediği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinin de görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye'nin en doğusundan batısına 35-40 ilde, kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişecek kurulumlar için mini YEKA ihalelerinin, 2019 yılının son çeyreğinde yapılacağı müjdesi verildi. Küçük kapasiteler sayesinde yatırımcıların kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebileceği YEKA-3 projeleri kapsamında, her yatırımcı kendi arazisini bularak diğer süreçleri tamamlayabilecek. İptal edilen YEKA-2 için ise sektör derneklerinin ortak görüşü olan 20-30-50-100 megavatlık parçalar halinde bölünerek daha uygulanabilir hale getirilecek projeler, bakanlık tarafından olumlu karşılandı." 

"DERNEKLERLE BİRLİKTE HAREKET EDİLECEK"

Açıklamada, bakanlığın güneş enerjisi projelerinin finansmanı konusunda bankalar ile sektör derneklerini görüştüreceği ve özellikle çatı tipi kurulumlarda yaşanan finansman sıkıntılarının aşılması noktasında üç dernekle birlikte hareket edileceği da belirtildi. 

Sektörde tam rekabetçi ve serbest bir piyasa yapısının oluşması için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer verildi: 

"Ziyaret kapsamında, çatı tipi güneş enerjisi uygulamalarının önünü açan ve aylık mahsuplaşmanın hayata geçirildiği Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği görüşüldü. Dernekler tarafından, son dönemde sektörde sorunların yaşandığı belirlenen 5. maddenin 1. fıkrasının ilgili bendine göre başvuru yapan projelerin, dağıtım bedelleri ödememesi konusundaki ortak görüş Bakan Dönmez’e arz edildi. Dernekler, çatısında gerekli yer olmayan tesis kurulumları için güneş enerjisi santrallerinin (GES) tarım arazisi olmayan sahaya yapılabilmesinin önünün açılması için ortak görüşlerini sundu. Tarım vasfı olmayan, çatıya göre yüzde 15 daha verimli ve fazla enerji üretebilecek arazilere GES yapılma imkanının tanınması için istişarelerde bulunuldu." 

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