Günde 2 bin turist saç ekimine geliyor

Sağlık turizminde 2023 yılında Türkiye’nin hedefi 2 milyon hastayla 20 milyar dolara ulaşmak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu üyesi, Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Servet Terziler 2018 yılında yalnızca saç ekim ve estetik operasyonlar için gelen hastanın 500 bin kişiye ulaştığını işaret ederek, 2023 yılı hedeflerini Türkiye’nin yakalayacağını söyledi.

Siz doktor ve aynı zamanda hastane kurucusu bir girişimcisiniz, yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz?

Hayat bize bu deneyimleri getirdi. Pediatri doktorluğu yaptım. 2004 yılına kadar genel hastane, poliklinik, tıp merkezi olarak birkaç tane yatırımda bulunduk. Bunlardan bir tanesi Bahçelievler’deydi, 10 doktor arkadaşımla 1996’da kurmuştuk orayı. İlk ticari deneyimim orasıdır. İşletmeciliği orada deneyimledim. Daha sonra 2001 yılında şu andaki ortağım ile birlikte Marmara Tıp Merkezi’ni kurduk ve Göztepe, Ümraniye ve Devlet Hastanesi’nin karşısında 3 tane olmak üzere Marmara Sağlık Grubu’nu oluşturduk. Sağlıkta dönüşüm uygulamalarıyla tüm herkese özel hastane, üniversite hastanelerine gidebilirsiniz izinleri çıkmıştı. Fakat “tıp merkezine gidebilirsin” yetkisi yoktu. Hastalarımızın yüzde 75’i buharlaşınca hayatta kalma şansımız olmadı.

Estetik hastaneleri sürecini başlattınız. Büyümeye devam ediyor mu bu alan?

2007 yılında Altunizade’deki merkezimizi kurduk. O zamanlar estetik merkezleri tek bir apartman dairesinde olurdu. 2011 yılında Etiler’de Türkiye’nin ilk ve tek plastik cerrahisi hastanesini kurduk. 2014 yılında da şu anda bulunduğumuz Altunizade’deki binada Türkiye’nin 2. Estetik hastanesini kurduk. Şu anda 3 ortağız. Özellikle en büyük çıkışımız sağlık turizmiyle oldu. Bu alan hem Türkiye’de hem de dünyada büyüyor.

Siz sağlık turizmi alanında büyümek için neler yaptınız, yapıyorsunuz?

Sağlık turizmini ilk defa 2005 yılında Dubai’de özellikle körfez ülkelerini Tükiye’ye getirmesiyle alakalı Health Tourism Fuarı’na katılarak başladık. Yurtdışında 30 tane ofisimiz var. Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Romanya, Dubai ve Katar’dayız.

EN ÇOK AVRUPA’DAN

Daha çok Ortadoğulu hasta mı geliyor?

Şu an saç ekimi ve estetik için Avrupalı hasta sayımız daha yüksek. Biz son 5 yıldır stratejimizi Avrupa’ya yönelttik. İlk başlarda Körfez ülkelerinden çok misafir aldık fakat Körfez ülkesi insanı aşırı derecede pazarlıkçı, anlık karar veriyor. Avrupalılar marka ve kaliteye güvenmeyi esas alıyor.

Kaç ülkeden geliyor hastalar saç ekimi ve estetik için?

Dünyanın her yerinden. Ülkemize sağlık turizmiyle 100’ün üzerinde ülkeden misafir getirdik. Bu konuda Brezilya, Kanada ve Avustralya’dan tutun, Çin ve Kore’den bile hastaları getirdik.

Siz DEİK’te de aktifsiniz. Sağlık turizmini yaymak için DEİK’te neler yapılıyor?

DEİK’in her yurtdışı temasında sağlık turizmi var. DEİK Sağlık Komisyonu yaklaşık 4 sene önce kuruldu. Yoğun bir tanıtım var. DEİK kapsamında bize sağlanan en büyük katkı birçok ülkeyle yoğun temaslar rahat bir şekilde olabiliyor. Şu anda Fas, Tunus ve Cezayir’den de çok yoğun hasta almaya başladık. Seyahatlerin sonuçları gelmeye başladı. Ticari olarak Türkiye’de DEİK çatısı altında sektörlerin olması birçok dünya ülkesinin Türkiye’de sağlık turizmi çok iyi, kaliteli ve uygun fiyatlı bir şekilde yapılıyormuş diye güzel bir tanıtım, algı yönetimi bakımından DEİK bizim için altın anahtar oldu. Birçok anlaşmayı DEİK çatısı altında rahat rahat yapabiliyoruz.

Türkiye sağlık turizminde estetik ve saç ekiminin payı ne kadar?

Sağlık turizminin 2018 yılında saç ekim ve estetik cerrahide Türkiye’de yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir cirosu oldu. Sayı olarak da yaklaşık 500 binin üzerinde hastayı ülkeye çektik. Yüzde 85’i saç ekim, yüzde 15’i estetik cerrahi diyebiliriz rahatlıkla. Çünkü saç ekime çok yoğun bir teveccüh var. Genel sağlığında şu anda yaklaşık olarak 2-2.5 milyar dolar gibi olduğu tahmin ediliyor. Yani neredeyse yüzde 50’sinin saç ekim ve estetik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ortalama 2000 kişi geliyor saç ekimi için günde bunun yüzdesi Avrupa lehine arttı.

Türkiye’de saç ekimi yaptırmanın fiyat avantajı nedir?

Alım gücü yüksek olan insanlar Amerika’da yaptırıyor. Amerika’da yaklaşık 15-20 bin dolara bir saç ekimi yaptırıyorlar. Türkiye’deki fiyatlar ortalama 2000 Euro civarında, Avrupa’da yaptırılan rakamlar ise 8-10 bin Euro’lardan şuanda yaklaşık 5-6 bin Euro’lara kadar düştü.

SERVET TERZİLER KİMDİR?

Dr. Servet Terziler 1968 İstanbul doğumlu. Sultanahmet-Cankurtaran’da büyüyen Servet Terziler Kabataş Lisesi’nde parasız yatılı okudu. Üniversite sınavında ilk 300 öğrenci arasında girerek İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çocuk sağlığı biriminde uzmanlığını yaptı. 1996 yılında pediatrist olarak çalışmaya başladı. 2004 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte tıp merkezi ve poliklinik yatırımları yaptı. Marmara Sağlık Grubu’nun da kurucuları arasında olan Servet Terziler, sağlık alanındaki yeni düzenlemelerin ardından niş bir alanda çalışma olasılıklarını değerlendirerek saç ekimi üzerinde uzmanlaşmak için Amerika’ya gitti. 2011 yılında 3 ortak olarak saç ekimi ve plastik cerrahi hizmeti veren yatırımlarını hayata geçirdi.

20 MİLYAR DOLARA ULAŞILIR

2023 sağlık turizmi hedeflerini Türkiye yakalayabilecek mi?

2023’te Sağlık Turizmi hedefini 20 milyar dolar koyuldu ve bu rahatlıkla yapılabilir. Çünkü Türkiye’de şu anda özellikle şehir hastanelerini yaparken devlet de büyük oyuncu olarak oynamayı hedefliyor sağlık turizminde. Estetik ve saç ekimi sektörde büyük rol oynayacak. İyi yönetildiği zaman biz deniz turizminden çok daha katma değerli saç ekiminde 2 bin Euro, estetik cerrahide 3-4 bin Euro bırakabileceği bir sistemi kurgulamak bizim için zaten yaptığımız bir şey.

BREZİLYA POPOSU İÇİN GELEN VAR

eSTETİK ameliyatların da modası var. Son dönemde en çok hangi operasyonlar yapılıyor?

Şu anda özellikle Brezilya poposu dediğimiz işlem revaçta. Türkiye’de de arttı. Kuzey ülkeleri patladı bu konuda. İngiltere ve Avrupa ülkelerinden de çok yoğun talep var şu an popo implantı için. Yaklaşık olarak 3 bin 500 Euro civarında popo implantı yapıyoruz. Meme implantı da 3 bin Euro’larda şu anda.