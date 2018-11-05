Gümrüklerde bekleyen binlerce araç havadan fotoğraflandı
TÜRKİYE’de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık’a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla’daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan fotoğraflandı.
GÜMRÜKLERDE bekleyen araçlar, Hürriyet Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci'nin bugünkü haberi ile gündeme geldi.
ÖTV ve KDV desteği otomotive önemli bir nefes oldu. Ancak son 2 aya elinde 150 binden fazla stokla giren 47 markanın, buna ek olarak gümrüklerde beklettiği yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde 100 bin aracı da 31 Aralık’a kadar çekmesi gerekiyor.
Bu araçları çekseler bile satamayacaklarını belirten yetkililer, bakanlıktan dış ticaret dengelerinin bozulmaması adına ithalatın 30 Haziran’a kadar yapılabilmesi için izin istiyor.
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