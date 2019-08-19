Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 19 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, ilk iş gününde yatırımcılar tarafından takip edildi. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 270,4 lira seviyesinde dengelendi. Grafiklere yansıyan altın fiyatlarındaki iniş ve çıkış akşam saatlerinde merak edilmeye başlandı. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, 19 Ağustos güncel altın fiyatları.
Haftanın ilk işlem günü gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 270,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satıldı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları.
19 AĞUSTOS KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 271,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 271,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,50 271,70 271,00 271,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.789,00 1.810,00 1.786,00 1.807,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 251,50 247,00 251,00
Lira(Tam) Ziynet 1.749,00 1769,00 1.745,00 1.765,00
Yarım Ziynet 874,00 884,00 873,00 883,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem gördü;
Gram altın 268 lira alış, 270 lira satış,
Çeyrek altın 438 lira alış, 447 lira satış,
Yarım altın 877 lira alış, 895 lira satış,
Cumhuriyet altını 1805 lira alış, 1824 lira ile işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle