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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.08.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 19 Ağustos güncel altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 19 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, ilk iş gününde yatırımcılar tarafından takip edildi. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 270,4 lira seviyesinde dengelendi. Grafiklere yansıyan altın fiyatlarındaki iniş ve çıkış akşam saatlerinde merak edilmeye başlandı. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, 19 Ağustos güncel altın fiyatları.

Haftanın ilk işlem günü gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 270,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.806 liradan satıldı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları.

19 AĞUSTOS KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,18 azalışla 271,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 271,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,50 271,70 271,00 271,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.789,00 1.810,00 1.786,00 1.807,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 251,50 247,00 251,00
Lira(Tam) Ziynet 1.749,00 1769,00 1.745,00 1.765,00
Yarım Ziynet 874,00 884,00 873,00 883,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Piyasalardan alınan bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem gördü;

Gram altın 268 lira alış, 270 lira satış,
Çeyrek altın 438 lira alış, 447 lira satış,
Yarım altın 877 lira alış, 895 lira satış,
Cumhuriyet altını 1805 lira alış, 1824 lira ile işlem görüyor.

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