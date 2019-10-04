Gram ve çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? 4 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları
Haftanın son işlem günüde altın fiyatları piyasalara önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla giriş yaptı. Gün içinde 276,9 lira seviyesinde hareketini dengeleyen altının gram fiyatı Kapalıçarşı'daki hareketini sürdürdü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 azalışla 275,50 liradan tamamladı. Peki, altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın haftayı ne kadardan tamamladı? İşte, 4 Ekim Kapalıçarşı altın fiyatları.
Cuma günü altın fiyatlarına yönelik araştırmalar özellikle hediyelik altın alacak olan vatandaşlar tarafından hız kazandı. Düğün ve davetlere katılmayı planlayanlar, çeyrek ve gram altının alış fiyatını merak ediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altının alış fiyatı ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,90 278,10 275,30 275,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.814,00 1.835,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,50 257,50 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.790,00 1.810,00 1.773,00 1.793,00
Yarım Ziynet 895,00 905,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 443,00 448,00
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle