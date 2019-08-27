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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.08.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 27 Ağustos güncel fiyatları

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Gram ve çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 27 Ağustos güncel fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları 287,9 lira seviyesinde dengelendi. Son haftalarda yükselişe devam eden gram ve çeyrek altın, özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 27 Ağustos güncel fiyatları.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 287,9 liradan işlem gördü. Piyasalarda aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 lira, Cumhuriyet altını 1.932 liradan satıldı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler ekonomi grafiklerine yansıyarak vatandaşlar tarafından gün boyu takip edildi. Peki, akşam saatlerinde altın ne kadar oldu?

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 286,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.906,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 286,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,60 285,80 286,00 286,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.882,00 1.903,00 1.885,00 1.906,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,50 264,50 261,00 265,00
Lira(Tam) Ziynet 1.839,00 1.859,00 1.842,00 1.862,00
Yarım Ziynet 920,00 930,00 921,00 931,00
Çeyrek Ziynet 460,00 465,00 461,00 466,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyretti;

Gram altın 284 lira alış, 286 lira satış,
Çeyrek altın 464 lira alış, 474 lira satış,
Yarım altın 929 lira alış, 948 lira satış,
Cumhuriyet altını 1912 lira alış, 1932 lira ile işlem gördü.

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