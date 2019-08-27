Gram ve çeyrek altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 27 Ağustos güncel fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlayan altın fiyatları 287,9 lira seviyesinde dengelendi. Son haftalarda yükselişe devam eden gram ve çeyrek altın, özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 27 Ağustos güncel fiyatları.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 287,9 liradan işlem gördü. Piyasalarda aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 lira, Cumhuriyet altını 1.932 liradan satıldı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler ekonomi grafiklerine yansıyarak vatandaşlar tarafından gün boyu takip edildi. Peki, akşam saatlerinde altın ne kadar oldu?
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 286,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 466,00 lira, Cumhuriyet altını 1.906,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 286,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 285,60 285,80 286,00 286,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.882,00 1.903,00 1.885,00 1.906,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 260,50 264,50 261,00 265,00
Lira(Tam) Ziynet 1.839,00 1.859,00 1.842,00 1.862,00
Yarım Ziynet 920,00 930,00 921,00 931,00
Çeyrek Ziynet 460,00 465,00 461,00 466,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları şu seviyede seyretti;
Gram altın 284 lira alış, 286 lira satış,
Çeyrek altın 464 lira alış, 474 lira satış,
Yarım altın 929 lira alış, 948 lira satış,
Cumhuriyet altını 1912 lira alış, 1932 lira ile işlem gördü.
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