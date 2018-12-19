Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 19 Aralık altın fiyatları
Altın fiyatlarına ilgi hafta ortasında da devam ediyor. Uzmanlar, hafta başında yaptığı değerlendirmede altının gram fiyatının yurt içinde dolar kurundan bulduğu destekle 217 liraya kadar yükselebileceğini ifade etmişti. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
Gram altın 214,38 TL'den alınırken 214,42 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın ise 343,26 TL'den alınıyor, 351 TL'den ise satılıyor.
Yarım altının alış fiyatı 684 TL olarak görülürken, 702 TL'den ise satılıyor.
Cumhuriyet altının alış fiyatı 1.421,00 TL, satış fiyatı ise 1.443,00 TL'den işlem görüyor
ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 214,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 214,80 liradan işlem gördü.
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