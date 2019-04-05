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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.04.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Nisan tarihli altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Nisan tarihli altın fiyatları

Altın fiyatlarına ilgi haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Özellikle en çok tercih edilen yatırım araçları gram ve çeyrek altının güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

5 Nisan 2019 anlık ve güncel altın fiyatlarını derledik: Gram altın 232,48 lira, çeyrek altın 377 lira ve Cumhuriyet altını 1.562 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜN

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 231,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,50 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 490 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 510 liradan, 745 liradan alınan Yarım Ziynet 755 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.

UZMANLARIN ALTIN PİYASASI YORUMLARI

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden uzmanlar, altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını bildirdi.

Uzmanlar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilen takip edileceğini belirterek, teknik olarak gram altında 227 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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