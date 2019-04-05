Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 5 Nisan tarihli altın fiyatları
Altın fiyatlarına ilgi haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Özellikle en çok tercih edilen yatırım araçları gram ve çeyrek altının güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
5 Nisan 2019 anlık ve güncel altın fiyatlarını derledik: Gram altın 232,48 lira, çeyrek altın 377 lira ve Cumhuriyet altını 1.562 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA DÜN
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 231,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 231,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 231,50 liradan, bin 524 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 545 liradan, 211 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 215 liradan, bin 490 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 510 liradan, 745 liradan alınan Yarım Ziynet 755 liradan ve 372 liradan alınan Çeyrek Ziynet 377 liradan satıldı.
UZMANLARIN ALTIN PİYASASI YORUMLARI
Yurt içi piyasalarda dolar kurunun dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden uzmanlar, altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını bildirdi.
Uzmanlar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilen takip edileceğini belirterek, teknik olarak gram altında 227 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
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