Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 24 Aralık tarihli altın fiyatları
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarına ilgi devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altının son durumu an be an takip ediliyor. Peki, altın piyasası yeni haftaya nasıl başladı? İşte, 24 Aralık tarihli altın fiyatları
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününden; altının gram fiyatı, 214 lira seviyesinde işlem görürken; çeyrek altın 347 liradan, yarım altın 709 liradan, cumhuriyet altını ise 1445 liradan satışa sunuluyordu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek altın 24 Aralık tarihinde, 342,78 TL’den alınıp, 350,59 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 215,14 TL’den alınırken 215,19 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.422,00 TL’den alınırken, 1.443,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 683,43 TL’den alınıyor ve 701,18 TL’den satılıyor.
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